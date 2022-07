Többek közt a honvédelmi illetménynövelésről is beszélt Szentkirályi Alexandra a hajdúszoboszlói AEROfest vasárnapi megnyitóján. A Haon a béremelés részleteiről, fontosságáról, az illegális migrációról és a magyar turizmusról kérdezte a kormányszóvívőt a repülőnapon.

– Mind a rendvédelem, mind a honvédelem teljes állományának valóban példátlanul nagy béremelése fog elkövetkezni két lépcsőben. Első körben szeptember elsejétől lesz érvényes, utána pedig 2024 január elsejétől. Erre azért került sor, mert egyrészt a kormány szeretné megköszönni azt a munkát, amivel nap mint nap a rendet és a magyar embereket védik. Másrészt egyre inkább felfokozódott a béke megőrzésének szerepe az elmúlt hónapokban. Látjuk azt, hogy a szomszédunkban egy háborús helyzet van. Ez egyébként Magyarország számára megtetőződik azzal, hogy az illegális migrációval is meg kell küzdenünk – mondta portálunknak a kormányszóvivő.

Hozzátette, gyakorlatilag az illegális határátlépési kísérletek száma megduplázódott a tavalyi évhez viszonyítva.

– Nagyon fontos, hogy mi a béke pártján vagyunk. De ahhoz, hogy ezt a békét a magyar emberek számára meg tudjuk őrizni, fontos, hogy egy ütőképes hadseregünk legyen. És nemcsak a fejlesztéseit és az eszközeit tekintve, hanem az állományát is. Tehát szeretnénk minél inkább vonzóvá tenni a honvédelem ügyét. Szeretnénk, ha minél több fiatal érezne magában elhivatottságot, hogy ezt a gyönyörű szakmát válassza. Ehhez a kormány minden támogatást meg is ad. Nemcsak az előbb említett illetménynövelés formájában, hanem haderőfejlesztés formájában is. Ehhez 2023-ra már el fogjuk érni a bizonyos 2 százalékos GDP-arányos ráfordítást, ami a NATO-nak a célja. Magyarország 2024-re vállalta ezt a teljesítést, azonban látva a sajnálatos európai eseményeket, ezt a jövő évre meg fogjuk tenni.

Azt gondolom, hogy Magyarország biztonsága és a magyar emberek védelme nagy részben a Magyar Honvédség kezében van, így őket kell támogatni. Mert ahogy a kormány is, a magyar emberek is bíznak a katonákban

– mondta.

A magyar turizmussal kapcsolatban Szentkirályi Alexandra úgy látja, volt egy nagyon nehéz időszak, amit a szektor részben kormányzati támogatással is átvészelt a járványidőszak alatt.

– Olyan támogatásokat tudtunk adni, amelyek a munkahelyek megtartását, illetve új munkahelyeket megteremtését tudták segíteni. Emellett a Széchenyi-program keretében olyan hitelprogramokat is be tudtunk vezetni a rendszerbe, amelyek szintén arra biztatták a munkaadókat, hogy inkább fejlesszenek ezekben a nehezebb időszakokban is. A számokból azt látjuk, hogy a nemzetközi turizmusnak még van hová visszajönnie, de a belföldi turizmus nagyon szépen teljesít. Igyekszünk minden olyan fejlesztést a következőkben is megadni, ami ezt a nagyon fontos szektort, amiből a Covid-járvány alatt közel 400 ezer magyar embert élt és egy húzóágazata a magyar gazdaságnak, talpon tudja tartani. Az AEROfest is kiváló alkalom arra, hogy turistákat, érdeklődőket tudjon vonzani. És ezentúl is mindent megteszünk a támogatások csatornázásanak érdekében, hogy a magyar turizmus a továbbiakban is tudjon fejlődni – mondta a kormányszóvivő.

