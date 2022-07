Szombati látogatásunkkor rendőrségi és katonai helikoptereken kívül sétarepülőket, gyrocoptereket és számos innovációs magyar fejlesztést láttunk. Az árak mérsékeltnek mondhatóak, sétarepülésen személyenként már 17 ezer forintos árért részt vehettünk, a lángos pedig 800 forintért kapható.

Dolhai Krisztián pilóta saját tervezésű gépével, az Altusszal világrekordot döntött. A pilóta portálunknak elmondta, az ultrakönnyű, 330 kilogrammos motoros vitorlázóval 1038 kilométeres távval tartják a csúcsot. Mint mondta, főként az üzemanyag-takarékosság volt a fő szempont.

– A két személy szállítására alkalmas gép megfelelő időjárási viszonyok között akár 4-5 órán keresztül is fent marad a levegőben motorindítás nélkül. Gyakorlatilag utazás közben 200 kilométer per órás sebességnél 100 kilométeren hat liter üzemanyagot fogyaszt. Akár 3-4 ezer méteres magasságig is fel lehet vele repülni, az utazási magassága azonban 1000-2000 méter. Kisebb manőverekre is alkalmas, mivel strkturálisan nagyon erős a gép, viszonylag nagy terhelést elbír a szárnya. Viszont nem bukfencezésre való. Lehet vele hullámvasutazni, kicsit bohóckodni, de aki ennél többet akar, annak egy másik géppel kell barátkoznia – nyilatkozta Dolhai Krisztián.

Forrás: Kiss Annamarie

A repülőtér egyik leglátványosabb eleme a tekintélyt parancsoló robosztus katonai helikopter. A Mi-24 harci helikopter B-változata, mely jelenleg rendszeresítve van a Magyar Honvédségnél. Főként tűztámogató feladatokat lát el, 30 milliméteres gépágyúval van felszerelve. A személyzete egy pilóta és egy fegyverkezelő, emellett nyolc deszantos katona fér el a fedélzetén. A két hajtóműves, klasszikus elhelyezésű helikopter teljesen páncélozott, a maximális sebessége 320 kilométer óránként.

Forrás: Kiss Annamarie

A gyerekek akár pilótává is válhattak a repülőgépszimulátor és a VR szimulátor segítségével, ahol a virtuális szemüveg mellett az irányítással szinkronban mozgó ülések biztosították a valósághű érzést. A közönség láthatta Veres Zoltán és Rohács Tamás műrepülők mutatványait, a szerelmesek pedig akár hőlégballonra is válthatnak jegyet, hogy a magasból tekinthessék meg a naplementét.

HL