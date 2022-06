Debrecen vezetése minden városrész fejlesztését fontosnak tartja, azonban a belvárosra különösképpen így tekint, a kiemelt turisztikai jelentősége miatt

– hangsúlyozta Orosz Ibolya Aurélia önkormányzati képviselő a Bajcsy-Zsilinszky és a Pásti utcák kereszteződésében megtartott, péntek délelőtti sajtótájékoztatóján. Mint kiemelte, a cél az esztétikus, rendezett városkép fenntartása, bővítése, valamint még több sétálóutca kialakítása és az adott övezet mentesítése a gépjárműforgalomtól.

Mindezeknek megfelelően az önkormányzat ezúttal a Bajcsy-Zsilinszky utcában létesíttet újabb szakaszon sétálóutcás részt, mégpedig a Hal köz átjárója és a Pásti utca közötti területen.

Orosz Ibolya Aurélia önkormányzati képviselő a pénteki sajtótájékoztatón | Forrás: városháza

Forrás: AlbertO-foto

A képviselő jelezte azt is, hogy a kivitelezés július 4-én kora reggel kezdődik, és várhatóan augusztus közepéig tart. Ez már akkor is forgalmirend-változással jár, hiszen például lezárják a Bajcsy és a Pásti utcák kereszteződését, s a Pásti utca kétirányú zsákutca lesz, és ideiglenesen megszűnik a parkolási lehetősége. Az érintett üzletek árufeltöltése a Bika-tömb felől lesz lehetséges 6 és 20 óra között. A lakossági kedvezményes bérletesek a munkák idején és a beruházást követően parkolhatnak a Hatvan utcának a Tisza István és Kossuth tér közötti szakaszán, a Bajcsyn a Tisza és Nyugati utcák között, valamint az Aranybika-tömbbelsőben is.

Megtudtuk azt is, hogy az önkormányzati saját forrásból, 130 millió forintért megvalósítandó munkák eredményeként díszburkolat és növényágyások is fogadják az új környezet látogatóit. A területre már csak azok a lakók és áruszállítók hajthatnak be majd, akik ehhez engedéllyel rendelkeznek.

VA