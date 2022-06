Másfél hete látott napvilágot az a hír, hogy nincs elég orvos és személyzet a szolnoki Hetényi Géza Kórházban, ezért bizonyos napokon Debrecenbe vagy Budapestre szállítja az Országos Mentőszolgálat a szülő kismamákat. Az eset miatt a Debreceni Egyetem sajtóosztályához fordultunk, hogy megtudjuk, van-e elegendő orvos, nővér, szabad ágy a megnövekedett esetszámok miatt, mekkora plusz terhelést jelent ez a debreceni intézménynek. Szerettük volna azt is megtudni, Szolnokról miért nem a karcagi kórházba szállítják a kismamákat, hiszen ott is van szülészet, de az egyetem sajtóosztálya válaszában csak annyit írt: „a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórházból a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájára történő betegirányítás a Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata alapján, meghatározott napokon történik. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán az ellátás továbbra is zavartalan és folyamatos.”

Felkerült az internetre a határozat

A világhálón kezdtünk kutakodni, hátha valamilyen érdemi információra bukkanunk, és sikerrel jártunk.

Az egyik baba-mama csoportban megosztották azt az ötoldalas határozatot, ami szerint három intézményt jelöltek ki a Szolnokon és térségében élő szülő nők ellátására. Ebben az áll, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ a Semmelweis Egyetemet, a Debreceni Egyetemi Klinikai Központot és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központot nemcsak kijelöli, de kötelezi is a „szülészet szakma vonatkozásában kizárólag szülőszobai feladatok, továbbá a hozzá kapcsolódó újszülött-ellátás tekintetében, a PIC szakma vonatkozásában a kórház (a szolnoki Hetényi Géza Kórház - a szerk.) ellátási területéről érkező betegek ellátására”.

Az indoklás szerint a szolnoki kórház főigazgatója május 30-án levélben tájékoztatta az NNK Egészségügyi Igazgatási Főosztályát, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben szülőszobai ügyeletet június 3., 4., 5., 8., 11., 13., 15., 17., 18., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 30. napján a „személyi feltételek átmeneti hiánya miatt kiállítani nem tud”.

Tekintettel arra, hogy a kórház júniusban 17 napig nem tudja ellátni a szülőszobai ügyeletet, ezért az NNK soron kívül egyeztetett szakmai vélemény kialakítására szólította fel a szülészet-nőgyógyászat és a neonatológia országos szakfelügyelő főorvost, valamint az Országos Kórházi Főigazgatóságot. A június 1-jén kelt dokumentumban olvasható, hogy az országos tisztifőorvos június 3., 4., 5., 8-ra vonatkozóan intézkedett a szülőszobai ügyeleti ellátást érintő kijelölésről, a további 13 napra pedig az Országos Kórházi Főigazgatóság által megtett intézkedésektől függően, „ennek szükségessége esetén kerülhet sor a kijelölésre”. Leírják, hogy az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerint az egészségügyi közszolgáltatást végző szolgáltató a működési engedélyben szereplő bármely egészségügyi szolgáltatás ellátását - a fenntartó tájékoztatása mellett - szüneteltetheti. Hangsúlyozták, a szüneteltetést legalább nyolc nappal korábban be kell jelenteni az engedélyező egészségügyi államigazgatási szervnek, megjelölve a helyettesítő szervezeti egységet. Amennyiben a szünetelést bejelentő szolgáltatónál nincs az adott szakmában más szervezeti egység, úgy egy másik egészségügyi szolgáltatóval kell megállapodni. Ha ez nem történik meg, akkor az egészségügyi államigazgatási szerv dönt a kijelölésről.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló törvény értelmében az egészségügyi államigazgatási szerv igazgatási és koordinációs feladatai körében „közvetlenül intézkedik, ha azt rendkívüli körülmény (járvány, természeti csapás és egyéb katasztrófák, hirtelen fellépő orvoshiány stb.) szükségessé teszi”, illetve „közvetlenül és haladéktalanul intézkedik, ha az ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál hirtelen fellépő ok miatt a betegellátás átmeneti fennakadásáról értesül”. Hozzáteszik, ilyenkor párhuzamosan értesítik az érintett szolgáltató fenntartóját és az Országos Mentőszolgálatot.

342 szülészeti ágy

Az NNK megállapította, hogy a szolnoki kórháznak az adott szakmában nincs másik kijelölhető szervezeti egysége, és azt is, hogy a fent említett három kórház (a debreceni és a két budapesti) rendelkezik annyi szakellátási kapacitással, amely az érintett települések átmeneti ellátását biztosítja.

Részletezik, hogy a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban 70 szülészeti ágy és 20 PIC (koraszülöttek és intenzív ellátást igénylő újszülöttek ellátása) ágy van, a Semmelweis Egyetemen 160 szülészeti és 86 PIC ágy all rendelkezésre. A Debreceni Egyetem Klinikai Központban 112 szülészeti és 40 PIC ágy vehető igénybe.

A népegészségügyi központ levelében kifejti, döntésük során figyelembe vették Szolnokon, valamint a vele határos egészségügyi térségekben a szolgáltatók kapacitásmennyiségét, a lakosság általi megközelíthetőséget, továbbá - az ellátórendszer működésének megőrzése érdekében - a terhek egyenletes megosztását.

Az esettel kapcsolatban kerestük a Nemzeti Népegészségügyi Központot is, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

