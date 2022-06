Június végére meglehetősen magasra kúszott a hőmérők higanyszála, a hőtérképeken piros foltok, a hírekben riasztások jelzik a kánikulát. A felnőttek még csak-csak tudnak vigyázni magukra, de az idősek és főleg a gyermekek védelme bizony a felnőttek felelőssége. A napokban tomboló kánikula ellen gyermekbarát módon védekeznek a település Akácliget Óvodájában, ahol már tavaly bevezették a „pancsi napokat”. – A nagyon meleg napokon még a hűvös játszóudvar is kevés, ezért az óvó nénik minden praktikát bevetnek a kicsik hőháztartásának egyensúlyban tartása érdekében. A legkülönbözőbb módon próbáljuk megóvni a gyermekek testét a felhevüléstől, ezért fürdőmedencével és vizes-saras gödrökkel oldjuk meg a hűsítést, amit nagyon élveznek az óvodások. Idén végre sikerült beszereznünk egy párakaput is, amit azoknak a gyerekeknek a részére hozunk rendszeresen működésbe testük hűtése érdekében, akik esetleg bátortalanabbak a medencében, vagy nem élvezik annyira a sárgödröket – fogalmazott Pósán Ferencné intézményvezető. A gyerekeket figyelve hamar kiderül, hogy alig várják a hűs vízpermetet árasztó kapu beindítását, ami alá akár ruhában is alá állhatnak, hiszen ha nedvesek is lesznek, hamar megszáradnak a melegben, de mégiscsak hűl a testük egy kicsit.

Medence és sárgödör

A bátrabbak felváltva használják a medencék hűs vizét. És azt is mindenki megtanulta, hogy csak akkor csobbanhatnak, ha előtte lábat öblítenek. Akadnak szép számmal olyan gyerekek is, akik alighogy kiszállnak a medencéből, azonnal a sárgödrök felé veszi az irányt. A csemeték nagyon élvezik a „pancsi napokat”, az óvó nénik pedig a legrafináltabb módszereket is bevetik. Szabóné Máté Ibolya és Oroszné Boros Marianna óvó nénik kis gödröt ásnak a gyerekekkel a homokozóban, szórófejes slaggal megtöltik vízzel, s már készen is van a pancsoló hely. A sárgödörnél gyúrnak, dagasztanak a gyerekek, a fiúk hatalmas ugrásokkal élvezik ki a szétfröccsenő hűs-saras víz simogatását. A lányok kicsit óvatosabbak, de szemmel láthatóan szinte mindenki élvezi a pancsi nap adta vizes mókát. Ottjártunkkor különösen jellemző volt ez Köles Bendegúzra, aki még iszappakolást is kapott ovis társaitól.

Kedves Zilahi Enikő