A tavalyi sikerre tekintettel idén is ingyenesen kérhetik a műfecskefészkeket és az úgynevezett fecskepelenkákat a nádudvari lakosok. Az igényléseket személyesen a Nádudvari Nonprofit Kft. székhelyén adhatják le a helyiek, de lehetőség van telefonon és elektronikus levélben is jelentkezni. A fészkek ugyanitt átvehetők, de igény esetén a cég munkatársai a felhelyezésben is segítséget nyújtanak. Mintegy 100 darab ilyen előregyártott fészket ad ki az önkormányzat, háztartásonként legalább 2-3 darabot. A kezdeményezés szakmai partnere a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.

ML