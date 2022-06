Saját főzőkonyhával és anélkül

Az intézményi étkeztetési nyersanyagnormák meghatározása, az étkeztetésről és igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása is napirenden volt a csütörtöki városi közgyűlésen. Az előterjesztés szerint a 2020-as díjemelés óta az élelmiszerek árait érintő infláció összesített mértéke 21,7 százalék.

Az étkeztetés teljes költségnövekményének csaknem felét az önkormányzat átvállalja, így az éves élelmezési kiadások nagyságrendileg 25 százalékát fedezik a beszedett térítési díjak.

A középiskolai kollégiumi ellátás esetén bevezetik a két kisétkezés nyersanyagnormáját és térítési díját, így téve eleget a vonatkozó rendeletnek. Mivel a Boldogfalva Óvodának és a DMJV Gyermekvédelmi Intézményének saját főzőkonyhája van, az itteni étkeztetés esetén a nyersanyagnormák és a térítési díjak 13-13 százalékos emelése szükséges. A DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye saját főzőkonyhái esetében 10 százalékos emelés szükséges a nyersanyagnormák és a térítési díj esetében is. A DMJV Városi Szociális Szolgálatnál alkalmazandó nyersanyagnormák és térítési díjak esetében 18 százalékos emelésre van szükség.

Jánki József (DK) az iméntiek kapcsán azt kérdezte a polgármestertől: nem tart attól, hogy a szülők egyre kevésbé veszik igénybe a szolgáltatást? Papp László ennek kapcsán is rámutatott: nem hárítanak mindent terhet a szolgáltatást igénybe vevőkre. Szűcs László, a polgármesteri hivatal gazdálkodási főosztályának vezetője arról is tájékoztatott, hogy e téren 13 ezer ellátott van Debrecenben, s ez évi négymilliárd forint költséget jelent a városnak.

Előre megváltva 400 forint

Mindemellett csaknem 10 százalékkal emelkednek a debreceni közösségi közlekedés díjai is. Az előterjesztésben hangsúlyozzák: a DKV Zrt. legutóbb 2020-ban emelt árat, akkor 5,3 százalékos volt a drágulás mértéke. A DKV Zrt. most 9,72 százalékos díjemelésre tett javaslatot, amelynek elfogadása és érvényesítése esetén a nettó menetdíj bevételei 2022-ben 170 millió forinttal növekedhetnek.

Augusztus 1-től az elővételben vásárolt jegyért 400 forintot kell fizetni, a sofőrtől vett jegy pedig 500 forintba kerül majd. A felnőtteknek érvényes havi bérlet 7500, a diákoké és a nyugdíjasoké 4400 forint lesz.

Vaszkó Imre (DK) arra is emlékeztetett a fentiek kapcsán, hogy a menetjegyek emelésének aránya miatt több városban is elpártoltak az utasok a közösségi közlekedéstől. Szóvá tette azt is, hogy szerinte balesetveszélyesek az új Mercedes-buszok a belső lépcsőik miatt. Válaszukban Papp László polgármester és Tóth Szabolcs DKV-vezérigazgató rámutattak: a tapasztalatok szerint népszerűek a nem alacsony padlós buszok felső, emelt részei, mégpedig főként a fiatalok körében. A 119 jármű alkotta új flottának a 20 százaléka lesz ilyen nem alacsony padlós, és e típusok mellett egyébként azért döntött a társaság, mert az üzemeltetésük kevesebbe kerül, mint az alacsony padlósoké.

Vass Attila