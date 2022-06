Megszavazta a debreceni önkormányzat képviselő-testület csütörtökön azt is, hogy a Jókai utca 48. szám alatti ingatlant árverés útján lehessen értékesíteni. Az 1155 négyzetméteres „kivett beépítetlen terület” zártsorú beépítési mód mellett, 1000 négyzetméter minimális teleknagysággal, 50 százalékos beépíthetőséggel, maximum 10 méter építménymagassággal építhető be. A zöldterület legkisebb mértéke 40 százalék. Az ingatlan kezdő licitára 115,885 forint + áfa lesz.

A plénum határozata alapján a Hatvan utca 37. szám alatti helyiség is árverés útján értékesíthető. Az 1575 négyzetméteres társasházban az önkormányzatnak 413 négyzetméteres része van (mely a pinceszinten lévő, rossz műszaki állapotú 15 tárolórekesz). Az ingatlan kikiáltási ára 42,51 millió forint.

A grémium elfogadta továbbá, hogy a Széchenyi utca 49. szám alatti ingatlanrész ugyancsak árverés útján értékesíthető. A csaknem 800 négyzetméteres földterületnek részben a debreceni önkormányzat a tulajdonosa. A telek másik, 530 négyzetméteres része egy gazdasági társaságé. Az ingatlan településközpont, városközpont építési övezet besorolású, zártsorú beépítési mód mellett, 1500 négyzetméter minimális teleknagysággal, 50 százalékos beépíthetőséggel, 9,5 méter építménymagassággal építhető be; a zöldterület legkisebb mértéke 40 százalék. Az árverésen az induló licitár tehát 79,95 millió forint + áfa.

Egyházi bölcsődék is lesznek

Megszavazták a debreceni városi képviselők azt is, hogy az önkormányzat ingyenes tulajdonba adhatja a Nádsíp utcában található 3000 négyzetméteres, beépítetlen ingatlant a Debrecen-Nagysándor-telepi Református Missziói Egyházközség számára, gyermekjóléti szolgáltatások nyújtása közfeladat végzésének elősegítése, végsősoron bölcsődeépítés érdekében. Feltételként azt határozták meg, hogy az egyházközség az ingatlan altalajának cseréjét saját költségén végezze el, az ingatlant 15 évig nem idegenítheti el, és azt a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, állagát megóvni.

Papp László polgármester jelezte: a görögkatolikus egyház is eredményesen pályázott, így az Egressy Béni téren szintén létesülhet majd egyházi működtetési bölcsőde.

Foglalkozott a debreceni városi képviselő-testület a csütörtöki közgyűlésen a Waldorf Általános Iskola és a fenntartó „Jó Ritmus” Művészeti Nevelésért Alapítvány beadványával is. A szervezetek vezetői azt jelezték, hogy a 2022/2023-as tanév és a kiépülő gimnáziumi felső tagozat indításához további teremhasználatra van szükségük, konkrétan összesen 93,5 négyzetméter hasznos alapterületű két tanteremre és az alattuk lévő pincehelyiségekre, ingyenes hasznosításba adás révén. A közgyűlés a kérelmet akceptálta.

Hamarosan megnyitják kapuikat

A fentiek mellett elfogadták az önkormányzati képviselők azt is, hogy a Csapó utca 30. szám alatti, hamarosan elkészülő Csokonai Fórum üzemeltetője (a belső kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárását követően) a Csokonai Színház legyen. Egyúttal utasították az intézmény igazgatóját, hogy a műszaki átadás-átvételt követően soron kívül intézkedjen a jogszabályok által előírt karbantartási szerződések megkötéséről.

Papp László polgármester bejelentette: az új intézményt várhatóan a következő színházi szezon kezdetekor nyitják meg ünnepélyesen.

Döntés született arról is, hogy ingyenes hasznosításba adja az önkormányzat az Oláh Gábor utcai, nemsoká átadható Sziget-kék tematikus parkot a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. részére (szintén a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól, határozatlan időre), közfeladat (kulturális szolgáltatás, sport, ifjúsági ügyek) ellátása és a szükséges infrastruktúra biztosítása céljából. A parkrendezési feladatokat az önkormányzat látja el, míg a hasznosítás időtartama alatt a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft.-t terheli a meghatározott ingatlanok fenntartása, karbantartása és azok költsége.

Ennek kapcsán Papp László polgármester kifejezte, hogy az új létesítmény üde színfoltja lesz a Nagyerdőnek, és négy évszakon át szolgálhatja a családok, gyerekek kikapcsolódását.

Nagy volumenű gazdaságfejlesztés

Téma volt a tanácskozáson Déli Gazdasági Övezet (DGÖ) területén található, a Magyar Állam tulajdonát képező egyes ingatlanok ingyenes megszerzésének kezdeményezése, valamint a DGÖ közmű-infrastruktúráját érintő érintő fejlesztések megvalósításához szükséges döntések. Az utóbbi kapcsán az előterjesztés hangsúlyozza: jelenleg az ország egyik legnagyobb volumenű gazdaságfejlesztési folyamata zajlik Debrecenben. A város az elmúlt években Magyarország egyik legkiemelkedőbb gazdasági potenciállal rendelkező nagyvárosává vált annak eredményeként, hogy Debrecen vezetése kiemelt hangsúlyt fektet a gazdaságfejlesztési célok megvalósítására, elkötelezett az olyan fejlesztések mellett, amelyek növelik a város versenyképességét, regionális szerepét, munkahelyeket teremtenek és lakosságmegtartó erejük van.

A kormány egyetértett a debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztésének koncepciójával, annak előkészítésével és egyes elemek ütemezett megvalósításával, mely alapján mindösszesen 10,2 milliárd forint többletforrás biztosításáról döntött az önkormányzat javára, miként az az előző testületi ülés napirendjén is szerepelt már.

Új óvodavezetők

A csütörtöki közgyűlés elfogadta azt is, hogy a Levendula Óvodát augusztus 1-től Lukácsné Széles Anita, az intézmény jelenlegi vezetőhelytettese vezesse. Ugyanakkor megszavazták, hogy a több mint egy évtizedes kiemelkedő intézményvezetői tevékenységének elismeréseként 2022. augusztus 1. napjával a közgyűlés adományozzon címzetes igazgatói címet Törő Béláné eddigi óvodavezetőnek.

Szintén jóváhagyták, hogy a Gönczy Pál Utcai Óvoda magasabb vezetője Stefániné Máté Zsófia Irén legyen. Mindezeken túl döntés született arról is, hogy a Görgey Utcai Óvodát július 31. után is az eddigi vezető, Erdélyi Edit Tünde irányítsa.

Támogatta a képviselő-testület azt az előterjesztést is, amely szerint az önkormányzat június 30-tól közös megegyezéssel megszünteti a Forrás Lelki Segítők Egyesületével kötött ellátási szerződést. Emiatt szintén közös megegyezéssel szüntetik meg a Kishegyesi úti ingatlanbérleti szerződést is. Ugyanakkor a város július 1-től határozatlan időre ellátási szerződést köt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye egyházi fenntartóval a családsegítéssel, gyermekjóléti szolgáltatással, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és közösségi ellátásával, továbbá a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásával, rehabilitációs intézményben történő ellátásával és a támogatott lakhatás biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására. A grémium egyúttal ingyenes hasznosításba adta a Kishegyesi úti ingatlanokat közfeladat (gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, szociális szolgáltatások és ellátások) ellátása céljából a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye részére 2022. július 1. napjától határozatlan időtartamra.

Megszavazta ugyanakkor a közgyűlés a 2022/23-as nevelési évben indítható csoportok számát is, ennek részletei a testületi ülés előterjesztésében találhatók.

Vass Attila