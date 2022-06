Elfogadta a városi közgyűlés csütörtökön a Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló jelentést is. Papp László polgármester köszönetét fejezte ki a testület munkája iránt, s rámutatott arra is, hogy nagyon jó a kapcsolat a cívisváros és a tűzoltó-parancsnokság között. Köszönetét fejezte ki Papp Viktor Fidesz-KDNP-frakcióvezető, valamint Széles Diána alpolgármester is.

A beszámoló felidézi, hogy a tűzesetek miatt elhunyt 8 személy, megsérült 14, míg mentésre tízen szorultak.

A műszaki mentést igénylő esetekben elhunyt 14 ember, és megsérültek 119-en. Megtudható az anyagból az is, hogy az előző évihez képest a vonulások száma 10 százalékkal csökkent, a tűzesetek számában a 2020-ashoz képest nem tapasztalható jelentős változás, de a beavatkozást igénylő műszaki mentések száma csaknem 8 százalékkal csökkent. A Deák László alezredes parancsnok által jegyzett dokumentum kitér arra is, hogy a viharkár és fakidőlés miatti beavatkozások száma 30 százalékkal, míg a vízkárokkal kapcsolatosaké 70 százalékkal kevesebb, mint 2020-ban. Ez a 2020-as szélsőséges időjárásra vezethető vissza, amely 2021-ben kevésbé volt jellemző a térségünkre.

A debreceni tűzoltó-parancsnokság működési területén 2021-ben 2735 esetben történt vonulás, melyek közül 1181 tűzoltásra és 1554 műszaki mentésre volt szükség.

Műszaki mentéshez 1554 alkalommal kaptak riasztást, melyekből 1189 eset igényelt beavatkozást. Az esetek túlnyomó többségében, azaz 235 esetben keletkezett tűz az otthon jellegű létesítményekben, ezen belül 37 esetben panelépületben. 2021-ben 25 kéménytűz miatt kellett beavatkozni. A szabad területen keletkezett tűzesetek száma volt még jelentős 218 esetszámmal. Az összegzés szerint a műszaki mentések száma 1779, melyek közül közúti balesetek miatt 238, életmentés 317 esetben történt. Elemi csapás, viharkár 265, szénmonoxid-szivárgás 72 esetben történt. Fakidőlés miatt 323 esetben kellett munkálatokat végezni. Vízkár 44 esetben volt.

A beszámoló után Vaszkó Imre (DK) azt kérdezte, hogy van-e létszámhiány a debreceni testületben. Erre Deák László parancsnok elmondta: náluk is van mozgás, mint bárhol, de ez nincs hatással a működésükre, és szolgálatszervezési gond sincs.

Lakások az áruházban

A képviselő-testület csütörtöki döntése értelmében magánberuházók alakíthatják át a debreceni Délibáb Áruházat, és beépíthetik azt a Kishegyesi út eleji területet, ahol cirkuszok szoktak szerepelni. Az adott ingatlanok környezetét kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a közgyűlés azért, hogy a szokásos 7-8 hónap helyett harmadannyi idő alatt végezhessenek a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó adminisztrációval.

A Délibáb Áruház átépítésével, bővítésével létrejövő tömbben lakások lehetnek a jövőben, ha maradnak is üzletek, szolgáltatók (közforgalmú parkoló biztosításával).

A Kishegyesi út és a Sesztina utca közötti területen, két helyrajzi számon terveznek beruházást. A tervezett épületekben is többnyire lakásokat alakítanának ki másodlagos kereskedelmi-szolgáltató funkciók mellett. Az előterjesztés rögzíti, hogy a beruházások célja egybeesik azzal az önkormányzati koncepcióval, mely szerint a népességében is növekvő városnak nagy szüksége van lakásépítésekre. Hiszen a növekvő ingatlanárak fékezésének egyik feltétele a kínálat folyamatos erősítése.

Bölcsőde épülhet

A grémium ugyanakkor előzetesen kötelezettséget vállalt az „Új bölcsőde létesítése a Postakert városrészen” tárgyú beruházás kivitelezéséhez és a projekthez kapcsolódó egyéb járulékos költségek biztosításához szükséges bruttó 463,9 millió forint összegű forrás fedezetének biztosítására, a 2023. évi költségvetés terhére.

Vass Attila