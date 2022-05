Ahogy arról már beszámoltunk, a Future of Debrecen által közzétett felhívásban reakciógombokkal lehetett szavazni, melyik legyen 2022-ben az Év Fája versenyen nevezett fa a cívisvárosból. Nemrég pedig kiderült, hogy városunk nem is egy, nem is kettő, hanem sok-sok fával képviselteti majd magát, ugyanis a Debreceni Köztemető kocsányos tölgyei bizonyultak az abszolút kedvencnek. Hajrá, Debrecen!