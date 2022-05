A kormány kiemelt figyelmet fordít a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kistelepüléseken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására. Ehhez kapcsolódóan először 2020-ban jelent meg a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatására a Falusi Civil Alap.

A napokban tették közzé a legutóbbi felhívás eredményeit: Hajdú-Bihar megye 47 egyesületéhez mintegy 120 millió forint érkezik. A Napló megkeresett néhány nyertest, s megtudta: többek között ingatlanfelújításra, gépjárműbeszerzésre és rendezvények lebonyolítására kívánják fordítani a támogatást.

– Egyesületünk a helyi görögkatolikus középiskolás és egyetemista ifjúságot fogja össze rendszeres közös programokkal. A Falusi Civil Alapból 7 millió forintot nyertünk, amelyből egy kisbuszt szeretnénk vásárolni – mondta érdeklődésünkre Tatai Zoltán, a Nyíracsádi Görögkatolikus Ifjúsági Egyesület ügyintézője. – Ez a jármű hasznunkra válik a programok, kirándulások szervezésekor. Olyan helyeket igyekszünk felkeresni, ahová ritkábban jutnak el a gyerekek – tette hozzá. A Bocskaikert Jövőjéért és Felemelkedéséért Alapítvány 2 millió forintból egy személy­autót szerez majd be. Szőllős Sándor egyesületi elnök érdeklődésünkre elmondta: az egyesület hatékonyabb működését segíti majd az új jármű.

Falunap és dalostalálkozó

A hajdúszováti Sansz Hátrányos Helyzetben Élők Jövőjéért Egyesület kicsivel több mint 1 millió 800 ezer forint támogatást nyert egy interaktív falunapra és egy kézművesnapra. Rácz Jenőné egyesületi elnök érdeklődésünkre elmondta,

céljuk egy rendezvény, ahol nemcsak a színpadi műsorokat tekintik meg az érdeklődők, hanem egyéb programokon keresztül megismerhetik egymást, párbeszéd alakulhat ki a különböző nemzedékek között.

– A falunapon hagyományos ételeket felvonultató főzőnapot tervezünk. Ezt nevezés előzi meg, amelyre három receptet kell beküldeni, azokból egyet kiválasztunk, és azt kell majd megfőznie a jelentkezőnek. Az alapanyagokat és az eszközöket is mi adjuk – részletezte. Emellett gyermek- és közösségi programokat is terveznek. A kézművesnapon pedig hagyományos technikával – mint például horgolás, hímzés, vesszőfonás – különböző díszeket készítenek a résztvevőkkel.

Többek között bálokat, csapatépítő kirándulásokat és dalostalálkozókat szervezne a földesi Nosztalgia 2002 Hagyományőrző Klub Egyesület a megközelítőleg 2 millió forintos támogatásból.

– Az egyesület tagjai népdalkörösök. A teljes létszámunk 29 fő, közülük tizenhatan azok, akik hetente akár több alkalommal is járnak próbákra, fellépésekre. A támogatás egy részét útiköltségre is fordítanánk, több dalostalálkozóra és eseményre is meghívást kaptunk idén. Ilyen lesz az Életet az éveknek nyugdíjasok szövetségének országos találkozója is – fogalmazott Korbélyné Nonn Rozália, az egyesület elnöke.

– Az Újiráz Szülőfalunkért Alapítvány ingyenes használatában van az egyik önkormányzati épület, amely rendszerint a falunapok és más rendezvények helyszíne is. Ebben szeretnénk vizes­blokkot kialakítani az elnyert 3 millió 870 ezer forint támogatásból – részletezte megkeresésünkre Egeresi Sándorné kuratóriumi elnök.

Az utánpótlás-nevelésért

Kicsivel több mint 6 millió 800 ezer forint támogatást nyert a Falusi Civil Alapból a Kismarjai Sport Egyesület a sportpálya öltözőjének korszerűsítésére. Felújítják az épületet, klímaberendezésekkel kialakítják benne a fűtést, korszerűsítik a vizes­blokkot, és napelemrendszert telepítenek.

Kulturált környezet kialakítására törekszünk, mert szeretnénk elindítani a közeljövőben az utánpótlás-nevelést, ami korábban még nem volt

– fogalmazott Farkas Balázs elnök.

A Nyírmártonfalva Sport­egyesületben összesen 30 gyermek focizik az utánpótlás-együttesekben, amelyek hétről hétre mérkőzéseket játszanak a Bozsik-programban. Konyári Sándor elnökségi tag, a felnőttcsapat edzője érdeklődésünkre elmondta: egy 9 személyes kisbuszt vásárolnak a 7 millió forintos támogatásból, amellyel elsődlegesen a gyerekek utaztatását könnyítik meg.

Bekecs Sándor