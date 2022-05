Megdöbbentő adatok

Arról, hogy pontosan milyen kihívást is jelentett a mentőszolgálatnak az elmúlt két esztendő, dr. Korcsmáros Ferenc, az OMSZ regionális igazgatója beszélt részletesen a jelenlevőknek

Szavai szerint talán 135 év alatt sem volt párja az elmúlt időszaknak.

– Az Országos Mentőszolgálat csak tavaly csaknem 1,3 millió beteget látott el, 1 millió 200 ezer mintavételi feladatban vettünk részt, így szerveztünk meg és bonyolítottunk le sikeresen, továbbá 116 ezer Covid-fertőzött beteget szállítottunk kórházba – mondta el, hozzátéve, hogy emellett a munka mellett a mindennapi életmentés folyamatosan zajlott. – Párhuzamos mentőszolgálat épült fel, amely végezte az úgynevezett békebeli mentést, és helytállt a Covid-világjárvány kihívásaival szemben – tette hozzá.

Elmondta, hogy összekovácsolta a világjárvány a segíteni akaró szervezeteket:

az OMSZ mellett a katasztrófavédelem, a rendőrség, a készenléti rendőrség, a kormányhivatal, a népegészségügyi szakigazgatási szervek, oktatási intézmények, továbbá csaknem 6000 hallgató önkéntesen vett részt az emberfeletti feladatban.

Egységben a jövőért

A számok sok munkaórát takarnak, de nem elfelejtendő, hogy a számok mögött ott az ember. A bajtársak az év 365 napján napi 24 órában, családjuktól távolt, akár ünnepnapokat is feláldozva egyetlen hivatásuknak, a mentésnek szervezik az életüket. A regionális vezető kiemelte: a mentősök piros egyenruhája a segítséget, a reményt, a biztonságot és az emberséget jelenti a betegek számára ma is.

Azt kívánom, hogy a jövőben is legyen erőnk közösen dolgozni ezen cél érdekében, hogy jövőt tudjunk teremteni a szakmánknak, az utódoknak, hogy megfelelő körülmények között tudjuk gyakorolni ezt a nemes, szép hivatást

– fűzte hozzá dr. Korcsmáros Ferenc.

A találkozón elismeréseket is átadtak 10, 20, 30 és 40 éves hűséges szolgálatot végző bajtársaknak, valamint összesen három jubiláló mentőállomást is köszöntöttek. Debrecen és Püspökladány mentőállomásainak félszáz esztendeje tartó fennállását üdvözölhették, Hajdúnánáson pedig idén pontosan 70 éve működik mentőállomás. Az ünnepségen a jubiláló állomások történetét is bemutatták a jelenlevőknek.

Az ünnepségen Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke a Bocskai-szablya hű mását, az összetartozás jelképét adományozta a megyei mentőszolgálatok munkatársainak. A szimbólumot dr. Korcsmáros Ferenc vette át.

Forrás: Kiss Annamarie

Pajna Zoltán köszöntőjében hangsúlyozta:

a folyamatosan megújuló mentőállomások és eszközállományok mellett mindig az életért küzdő bajtárs marad a legfontosabb.

BBI