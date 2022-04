A jövőben a Hajdú-Bihar Megyei Horgászszervezetek Szövetsége halőreinek munkáját segítik majd a városüzemeltetési intézmény munkatársai is. Az erről szóló megállapodást a napokban írták alá a felek.

– Ez a megállapodás azért szükségszerű, mert a hajdúböszörményi mezőőrök és közterület-felügyelők be tudnak segíteni, ki tudják egészíteni a négy hivatásos halőrünket a hatékonyabb fellépés érdekében. Mivel nem tudni, hogy mi történik szolgálat közben, az együttműködést úgy kötöttük meg, hogy a hajdúböszörményi kollégák a város közigazgatási területén kívül is tudják támogatni a hivatásosaink munkáját. Sajnos korábban érték a halőreinket atrocitások (például az előző évben autóval akarta az egyik tetten ért orvhorgász elütni az intézkedő halőrt), amelyek miatt szükségesnek tartjuk, hogy nagyobb létszámban tudják teljesíteni a szolgálatukat – ismertette a Napló kérdésére a részleteket Márkus Gábor, a szövetség elnöke. Mint megtudtuk, a városüzemeltetés munkatársai is megkapták a megfelelő képzéseket, így adott esetben ők is intézkedhetnek. Mindezekkel együtt a város közigazgatási területén javulhat a közbiztonság is. A jövőben is szeretnének hasonló megállapodásokat kezdeményezni más önkormányzatokkal.

– A hivatásos állományunk jelenleg három gépjárművel látja el szolgálatát. Még 2019-ben kaptunk az országos szövetségtől egy terepjárót, valamint idén további két új szolgálati autót is a rendelkezésünkre bocsátottak: egy városi terepjárót ügyviteli teendők ellátására és egy terepjárót a halőri feladatok elvégzésére – mutatta be Márkus Gábor.

BS