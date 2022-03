Végh Veronikával nemrég otthonában beszélgettem, hogy megtudjam, milyen szerepet kap az életében, gondolkodásában és tetteiben a női princípium.

Rio De Janeiróból és a Notre Dame-ból is van azok között a rózsafüzérek között, amelyek belvárosi otthonának egyfajta házioltárát díszítik. A szakrális sarok az emberi mivoltját hivatott helyre tenni, és tudatosítani, hogy két lábbal álljon a földön – magyarázza, míg hellyel kínál a nappaliban. – Illúzió, hogy az határoz meg bennünket, amilyen pozícióban vagy amilyen társasági körökben forgunk – jegyzi meg. Történelemszakos hallgatóként megtanulta, legfontosabb, hogy ismerve a múltat tanuljunk belőle, de mindig legyünk a jelenben, és maradjunk önazonosak. Azt eddig is tudtuk, hogy mániákusan imádja a kultúrát és a művészeteket, de még mielőtt bármit kérdeznék, elmondja, kétemeletnyi könyvtárszoba és az íráshoz toronyszoba épül családi házukban.

– Nem főzök, nem takarítok, de ha néha mégis, akkor boldog vagyok, mert normális embernek érzem magam, mivel ez azt jelenti, hogy van egy pár szabad órám.

Nem szeretek kozmetikushoz, fodrászhoz, vásárolni járni, sok időt elvesz

– sorolja egy szuszra, mintha túl is szeretne esni a divatos nőkérdés kliséin. Aki a Páholyban lát, erre nem esküdne meg – próbálom kicsikarni belőle a vallomást, hogy megnyugodjak: a hiúság őt sem kerüli meg. – A Páholy is színpad, ott jelmezt kell hordania – magyarázza, csodálja is azokat a nőket, akik mindent megtesznek azért, hogy nap mint nap tökéletesen nézzenek ki, számára viszont fontosabb, hogy eljusson könyvtárba vagy levéltárba.

Gyűlöli a késést, mert az így elveszett percek nem hozhatók vissza, alkoholt is azért nem iszik, nehogy akár egy pillanatot is elszalasszon az életéből.

Nemrég a Cserhalmi-esten Bereményi Géza is ott volt, és tanácsot adott a színésznek, hogyan kell önéletrajzi könyvet írni. Az ilyen beszélgetéseket legnagyobb kincsei, a naplói őrzik, tele rengeteg titokkal a színház világából.

Felmenők nyomában

Édesanyja a tipikus nő, aki mai napig a legnagyobb kritikusa. Smink nélkül nem lép ki az udvarra sem – magyarázza, aztán nagyot ugrunk visszafelé az időben. Dédanyjától a mesélést örökölte, aki 33 évesen tanult meg írni-olvasni a Szovjetunióban. Száműzték őket Szibériába, kulákok voltak. – A második kisbabája nyolc hónaposan halt meg, apja ásott egy gödröt az erdőben, eltemették a gyereket, egy könnycseppet sem hullatott, csak annyit mondott: a Jóisten adta, ő is vette el. És milyen a sors, később a csecsemő anyukámat, aki nagyon pici súllyal született Szibériában, kecsketejjel és étcsokoládéval táplálta a kórházban. Nem hitték, hogy életben marad gyógyszerek híján, de ő nem adta fel. Mi­után megerősödött, hazavitte a kórházból és felnevelte – meséli. Más felmenőiről is történelmi képekben emlékezik vissza. Nagyanyjával nyaranta Lenin és Sztálin lelki üdvéért a kisszobában eldugott ikon előtt imádkozott, apai ükapját Ferenc József hozta magával gyerekként Szíriából. Ő volt a híres Lovakkal suttogó, a Bábolnai ménes megalapítója.

A nő: anya

A női lét Végh Veronika életében a gyerekeivel való kapcsolatában teljesedik ki. Nem követendő normák, hanem a saját értékrendjük szerint gondoskodnak róluk rendező-színész-dalszerző férjével, Csáki Szabolccsal. Illangó és Benedek azért voltak magántanulók, hogy ők taníthassák és nevelhessék őket a szabadság és a szigor jótékony harmóniájában. Szüleik azt vallják: nem lehet elvenni egy gyerek keresztjét sem, arra viszont meg kell tanítani őket, hogyan cipeljék, ezért a legfontosabb a gyereknevelésben a példamutatás.

Azért jöttem a világra, hogy a gyerekeim maradandót alkossanak. A férjemmel ugródeszkák vagyunk az ő életükben.

Az én feladatom az, hogy maximálisan boldog legyek, mindent kihozzak az életemből, de a gyerekeim magasabbra jussanak, mint én – mondja. Huszonhét éve dolgoznak azért, hogy jó házastársak legyenek egymásnak és jó szülei a gyerekeiknek. Azt vallják: a sikerhez az kell, hogy a háttérben a család egy nagyon erős bástya legyen, a művészszakmában egyébként is nagyon fontos az érzelmi stabilitás. – Én nem főzök, ő nem nyírja a füvet, és egyikőnk sem piszkálja ezért a másikat – osztja meg a jó kapcsolat eszenciáját. Veronika a hétköznapi, civil emberek iránt érez leginkább tiszteletet. Nem hatja meg, ha valaki híres, mert úgy véli, minden ember hétköznapi, csak némelyiknek kalandosabb az élete. Beszélgetésünket egyik példaképe, a már idős Tolnay Klári szavaival zárja: Úgy szeretnék meghalni, hogy elalszom, és egyszer csak nem ébredek fel. És azon a napon, amikor már nem kelek fel, én olyan nagyon boldog leszek.

Szakál Adrienn