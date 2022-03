A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Területi Vízügyi Hatóság szakügyintézője, Áncsánné Dargó Marianna rendvédelmi igazgatási alkalmazott vehette át az „Év rendvédelmi alkalmazottja” elismerést. A tapasztalt szakember fiatal korától, tudatosan készült erre a pályára, a díj kapcsán lapunknak nyilatkozott.

A szakügyintéző szerint egy gyermek nagyon ritkán tud bármit is az úgynevezett „vizes” szakmákról, esetében azonban ez másképp alakult. – A nagyszülők egy belvíztározó horgásztó mellett laktak, és fiatal koromban rengeteget meséltek a vizes szakszolgálatról. Az ő tanácsaikat megfogadva már középiskolásként vízügyi tagozatra jelentkeztem Nyíregyházára, majd később vízellátási és csatornázási üzemmérnökként diplomáztam. Mindig is érdekelt a természeti környezet, a tanulmányaim során aztán azt is megtapasztaltam, mennyire szerteágazó ez a szakma. Újfehértón nőttem fel, ahol kisgyermekként előbb csak ásott kutak, majd az utcákban közkutak jelentek meg, míg a hetvenes évek végétől megkezdődött a vízvezeték-hálózat, később pedig a szennyvízcsatornák kialakítása is. Testközelből figyelhettem meg a közüzemi vízellátás és szennyvízelvezetés, -tisztítás fellendülését, illetve a szakma szépségeit – emelte ki.

Szerteágazó felelősség

Áncsánné Dargó Marianna az elmúlt másfél évtizedben részt vett többek között ivóvízjavító, szennyvíztisztítás- és szennyvízelvezetés-, bel- és külterületi csapadékvízelvezetés-, vízrendezés-, valamint árvízvédelmitöltés-fejlesztési beruházások eljárásaiban is. Úgy véli, országunk bővelkedik a jó minőségű felszíni és felszín alatti vizekben, ám ezeknek a megőrzéséről gondoskodni kell.

– Sokak számára természetesnek hat, hogy ennyi vízzel rendelkezünk, de mi szakemberek nap mint nap látjuk, bizony el fog jönni az az idő, amikor az aszályos időszakok elhúzódnak, az esős időszakok pedig jóval nagyobb csapadékmennyiséget jelentenek majd.

A gazdálkodás szintjén mindinkább oda kell a jövőben figyelni a vízkészletünk megőrzésére, és nekünk is ezt kell képviselni a jogszabályok mentén, hogy – ahol csak lehet – a felszíni vízhasználatot részesítsük előnyben, és a felszín alatti vízhez ne nyúljunk. Illetve a felhasználás után – amit csak lehet – vissza is juttassunk a felszíni és a felszín alatti vizekbe – amennyiben szükséges tisztítást/előtisztítást követően –, hogy az állandó körforgás és utánpótlás megmaradjon – emelte ki.

A szakember szerint amikor nagy mennyiségű csapadék hullik, vissza kell tartani, felfogni tározókban, bel- és külterületeken egyaránt. Ezeket ingatlanok, családok szintjén szürkevízként is hasznosíthatjuk (például vécéöblítés, kertlocsolás, melyhez nincs szükség tiszta ivóvízre). Mint mondta, a gyermekeit (akik szintén mérnöki diplomát szereztek) próbálta környezettudatosan nevelni, és a fiatalabb generációk számára is ezt a felfogást véli követendő példának.

– Azt gondolom, egyén szintjén az óvodákban, iskolákban már megjelent a környezetbarát nevelés, ami nagyszerű dolog. Ha kívánhatnék az elkövetkező 20-30 évre valamit, ezt a hozzáállást és a jelenlegi állapotok megmaradását, vagy esetlegesen javulását kívánnám mind a vizek mennyisége, mind pedig a minősége tekintetében.

A szakember az elismerésre is kitért. – Mind a kollégáim, mind a családom gratulált a díjhoz. Azt gondolom, ez nem egyéni eredmény, a társaimnak, illetve a mindenkori vezetőimnek köszönhető. Példaértékűek mind emberi oldaluk, mind a munkavégzés szempontjából, egy remek csapat tagjaként dolgozom – összegezte.

Péter Szabolcs