– El sem kell költözni a városból, kitárul a világ a németül tanulók előtt Debrecenben. Hiszen széles a választék, például a megyeszékhelyen tizenkét német és két svájci cég működik, amelyek több mint 5200 munkahelyet hoztak létre – ismertette Barcsa Lajos, Debrecen gazdasági ügyekért is felelős alpolgármestere a német-svájci karriernap megnyitóján kedden, a Kölcsey Központban.

Van-e home office?

Az egyhetes Wunderbar Fesztivál részeként megrendezett seregszemlén a városvezető azt is hangsúlyozta, hogy e cégek révén csaknem 500 milliárd forint értékben jönnek létre beruházások, köztük a BMW-jé. Barcsa Lajos az intézmény nagytermét megtöltött hallgatóságnak beszélt arról is, hogy Debrecen nagyon jó német kapcsolatokat ápol, testvérvárosa Paderborn, és immár van a cívisvárosban német–magyar két tanítási nyelvű középiskolai képzés, hamarosan pedig megnyitja kapuit a Vénkertben a német általános iskola is.

Az alpolgármester arra buzdította a megjelent fiatalokat, hogy a tanulmányaik végeztével maradjanak Debrecenben, és a családjaikkal is itt telepedjenek le. A beszédet követően a kiállító vállalatok képviselői mutatták be a cégeiket. A cégek kínálatával a földszinti standokon közelebbről is megismerhették az továbbtanuló diákok. Érdeklődésük fokozása érdekében a hostessek játékos feladatokkal, ajándéktárgyakkal és prospektusokkal is kedveskedtek a hozzájuk fordulóknak – akik több helyen arra is kíváncsiak voltak, hogy az adott társaságnál van-e lehetőség otthoni távmunkára.

Színjáték és focitorna is lesz

A Wunderbar Fesztivál szerdán A német nyelv napjával folytatódik, amelyet a a Debreceni Egyetemen rendeznek meg. Március 31-én 18 órától, a Kölcsey Központ Nagytermében Tankred Dorst színdarabja, a Merlin tekinthető meg. A magyar nyelven, német felirattal előadott darabot a Maladype Színház és a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza mutatja be, Balázs Zoltán rendezésében.

A fesztivál záróünnepsége április 1-jén 15 órától lesz a Modemben, ám másnap, április 2-án (szombaton) még találkozhatnak az érdeklődők a Német liga című futballbajnokságon, a Debreceni Egyetemen.

VA