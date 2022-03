– Olyan sokszínű program zajlik egy hét alatt, amely remekül meg tudja mutatni Debrecen és Németország, a német kultúra sokszínű kapcsolatait – hangsúlyozta Puskás István, Debrecen alpolgármestere hétfőn a Batthyány utca 24. szám alatti galériában megrendezett „Bilder aus der Wissenschaft” című kiállítás megnyitóján. A tárlat a Wunderbar Fesztiválhoz kapcsolódik, amelynek célja a német nyelv és a német nyelvű országok kultúrájának népszerűsítése.

Forrás: Vass Attila



Tudomány, művészet, vizualitás



A városvezető szerint az oktatási programok reprezentálják a debreceni oktatásnak a németországi oktatáshoz fűződő évszázados viszonyát, de akár a tudományban és a gazdaságban meglévő kapcsolatainkat is fel tudja mutatni. Mindezt tovább tudja éltetni a Wunderbar Fesztivál, amely egyúttal fel tudja hívni a figyelmet arra, hogy Debrecen számára miért fontos viszonyítási pont, és miért kiemelt a német kultúra és a gazdaság. Az alpolgármester hangsúlyozta: a kiállítás és a téma azért is egy különlegesen érdekes és izgalmas része a programsorozatnak, mert keretbe foglalja a hét eseményeit, bemutatja vagy reflektál a kortárs művészet egy olyan irányára is, amely a tudománnyal és a technológiával fűzi össze a kortárs művészetet.

Forrás: Vass Attila

– A több helyszínen zajló Wunderbar Fesztivál is különböző területeket hoz össze, és koncentráltan mutatja be Debrecen és a német kultúra viszonyrendszerének a komplexitását. A kiállítás is hasonlóképpen a tudomány és a vizualitás, a tudomány és a művészet határterületeit, érintkezési pontjait tudja megmutatni – fogalmazott az alpolgármester. A megnyitón részt vett fiatalok figyelmét felhívta arra is, hogyha a karrierútjukat a német gazdasághoz, az ideérkező német vállalkozásokhoz kötődően képzelik el, akkor gondoljanak arra, hogy ahhoz, hogy egy idegen közegben sikeresen tudjunk manőverezni, nemcsak szakmai ismeretekre és nyelvtudásra van szükség, hanem ismernünk kell az adott közeget, szót kell értenünk a nyelvben, kultúrában és a szokások terén is.

Forrás: Vass Attila



Merlin és Német liga



A Wunderbar Fesztivál részeként március 29-én karriernap lesz a Kölcsey Központban, ahol német és svájci cégek mutatkoznak be. Másnap, a Debreceni Egyetemen rendezik meg A német nyelv napját, március 31-én 18 órától, a Kölcsey Központ Nagytermében pedig Tankred Dorst színdarabját, a Merlint tekinthetik meg az érdeklődők. A magyar nyelven, német felirattal előadott darabot a Maladype Színház és a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza mutatja be, Balázs Zoltán rendezésében. A fesztivál záróünnepsége április 1-jén 15 órától lesz a Modemben, ám másnap, április 2-án (szombaton) még találkozhatnak az érdeklődők a Német liga című futballbajnokságon, a Debreceni Egyetemen.



VA