Szendrei Eszter Teodóra és férje, Szendrei Bence kezükbe vették az irányítást, hiszen nincs több idejük, kislányuk, Bíborka életéről van szó. Néhány hete beszéltünk az édesapával, aki a Napló érdeklődésére elmondta, egy magyar származású, fiatal osztrák sejtbiológus génterápiás protokollt tervezett a gyermek számára egy innovatív technológia segítségével. Azonban ennek megvalósításához körülbelül 200 millió forintra van szükség; 70 millió forint az induláshoz kell, hogy a kutatók elkezdhessék a munkát. Bíborka állapota stabil, de a betegség kezdi átvenni az irányítást, ezért is fontos, hogy mielőbb elkezdhessék az előkészületeket. A család támogatására a Facebookon létrejött az Együtt Bíborkáért csoport.

„Nem is tudom, hol kezdjem… Sok érzés kavarog bennem. Ez már csak így van, amióta belefogtunk a küzdelembe. Azóta persze kapunk hideget-meleget, gondolhatják. Szülőként a legjobbat akarod a gyermekednek minden körülmények között. Óvni, védeni mindentől. A mi esetünkben ez most nem arról szól, hogy hova járjon bölcsibe, oviba, milyen meséket engedjünk megnézni neki, kikkel barátkozhat, és egyéb dolgok, amiért a szülők általában aggodalmaskodnak. Itt most az életéről van szó. Amikor várandós voltam Bíborkával, annyi mindent elterveztünk Bencével… Hogy milyen szülők szeretnénk lenni, mennyi mindenre szeretnénk megtanítani! Akkor még nem tudtuk, hogy az életben maradásáért kell majd küzdjünk. Ezt hozta a sors! – osztotta meg gondolatait Szendrei Eszter Teodóra az Együtt Bíborkáért az említett Facebook-csoportban, mely révén a napokban jelentős gyűjtés kezdődött.

Az ebesi család álma, hogy április 6-ig összegyűljön az előkészületekhez szükséges 70 millió forint. – Mindent megteszünk a kislányunkért, megpróbáljuk „megfinanszírozni” a génterápiás eljárást, de ehhez segítségre van szükségünk. Az idő egyre fogy, viszont az előkészületek április elejéig befejeződnek, ha pedig minden rendben van, akkor klónozzák Bíborka sejteit, majd azon kipróbálják a génterápiát – fogalmazott a Naplónak Szendrei Bence. Hozzátette, ehhez viszont szükség van a pénzre.