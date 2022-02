A koronavírus-járványra tekintettel az önkormányzat ülését ismét a művelődési központ nagytermében tartották meg. A mintegy négyórás tanácskozáson huszonkét témát tárgyaltak meg, kettőről pedig zárt ülésen döntöttek. Több napirendi pontnál jellemző volt a képviselői hozzászólások aktivitása, a vélemények ütköztetése.

Hajdúszoboszló Város Turizmusfejlesztési Stratégiája 2021–25 címmel került a képviselő-testület elé az első fontos téma, amelyhez többen hozzáfűzték véleményüket, javaslatukat. Mint elhangzott, a stratégia mellett operatív akcióterv elkészítése szükséges. Az elhangzott kiegészítésekkel együtt végül egy ellenszavazat mellett hagyták jóvá az előterjesztést.

A településrendezés volt a következő két napirendi pont tárgya. Határoztak településrendezési eszközök módosításáról, illetve kilenc módosítás iránti kérelemről.

A képviselő-testület elfogadta az elmúlt évi költségvetési tervben szükséges módosításokat is, majd egy módosító indítvány jóváhagyásával árverésen értékesítendő önkormányzati ingatlanokról határoztak.

A Járóbeteg-ellátó Centrum kérelmére módosították annak alapdokumentumait, továbbá elfogadták az intézmény szakorvosi óraszám-átcsoportosítási javaslatát. Ez alapján lehetőség nyílik a jelenlegi egy helyett kettő főállású bőrgyógyász szakorvos foglalkoztatására.

Több a munkahely

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakról szóló 16/2017-es rendeletét szintén módosította a képviselő-testület.

Egyhangúlag jóváhagyták a Hajdúszoboszlói Városi Televízió Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az önkormányzati városi újság szerkesztését is az intézmény vette át 2022. január 1-től, ezért kibővítették a főállású közalkalmazottak létszámát, így azt másfélről négyre emelték. Elfogadták négy civil szervezet, illetve alapítvány támogatással kapcsolatos módosító kérelmét.

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ véleményezési felkérésének eleget téve a képviselő-testület áttekintette a városban működő öt általános iskola felvételi körzeteit. Javasolják, hogy a tankerületi központ az érintett intézményekkel egyeztetve, a demográfiai változásokat figyelembe véve a körzethatárokat szükség esetén módosítsa.

Hosszas vita alakult ki a főtéren felújításra szoruló támfalról levett pannók elhelyezéséről. A pannókat Medgyessy-Kovács Gyula hajdúszoboszlói származású képzőművész készítette az önkormányzat megrendelésére. A 2019-ben felavatott hat alkotás a város történelmének fő eseményeit reprezentálja. A vélemények megoszlanak arról, hogy visszahelyezzék-e a pannókat akár a parkoló megszüntetésével, avagy más, esetleg turisztikailag frekventált helyet találjanak számukra. Végül a testület egyhangúlag egyetértett azzal, hogy februárban a művésszel is egyeztetnek, és azt követően hozzák meg a döntést.

Utcák újulhatnak meg

Megnyíltak olyan európai uniós pályázati lehetőségek, melyekkel a hajdúszoboszlói önkormányzat is élni kíván. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) programokban utcák fejlesztésére, a Gázláng pálya hasznosítása érdekében lakótelepi parkrekonstrukcióra, továbbá óvodai korszerűsítésre is pályázatot nyújtanak be a pályázatok ütemezésének megfelelően. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnevezésű, minisztériumi pályázati kiírással ugyancsak élni kíván a képviselő-testület. E pályázat nyertessége esetén újabb utca, illetve utcaszakasz felújítását eredményezheti.

Az önkormányzat fontosnak tartja a környezetvédelmet, ennek szellemében hagyták jóvá a 2021–26. évre szóló települési környezetvédelmi programot.

Hosszas vitát váltott ki az egyirányú forgalmú utakon a kerékpáros-közlekedés forgalommal szembeni megengedéséről szóló előterjesztés. Végül a képviselők abban egyeztek meg, hogy másik szakértőt is felkérnek, s csak ezt követően határoznak ezen közlekedési lehetőségekről a vitatott utcákban, illetve utcarészeken. Példaértékű a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ és a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde elmúlt évi külső ellenőrzésének eredménye – hangzott el. Az erről szóló tájékoztatást szintén a január 27-ei ülésen fogadták el.

A polgármesteri tájékoztatót kiegészítve Czeglédi Gyula többek között elmondta, hogy elkészült a kertészeti telkek beépítési koncepciója. A vállalkozásfejlesztési csoport kezdeményezésére pályázatot nyújtott be a városgazdálkodási nzrt. inkubátorház létesítésére európai uniós pályázat keretében.

Az április 3-ai országgyűlési választásokhoz kapcsolódó feladatának eleget téve a képviselő-testület megválasztotta az egyéni választókerületi választási bizottság tagjait.

Tibai Irma