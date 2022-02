A Fidesz-KDNP három vidéki képviselőjelöltje már szombaton megszerezte a szükséges ajánlásokat. A Hajdú 4-es választókerületből Vitányi István arról tájékoztatott, hétfő reggel adták le a hétvégén kapott ajánlásokat. Mivel 41 település tartozik a körzetébe, folytatják a gyűjtést, hogy mindenkihez eljuthassanak, aki támogatni szeretné őt.

A Hajdú 5-ös körzet jelöltje, Bodó Sándor is a hét első napján adta le az íveket, s bár a regisztrációhoz szükség ajánlások többszöröse megvan már, a választókerület mind a 15 településen gyűjtik tovább az aláírásokat. A Hajdú 6-os választókerület jelöltje, Tiba István – ahogyan a többiek is – köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik támogatták őt. Mivel sokan jelezték, hogy szeretnék támogatni, ezért folytatják a kapcsolatfelvételt. Bár már szombatra túlszárnyalták az elvárt mennyiséget, ő is a hétfő reggeli leadás mellett döntött, hétvégén nem akarta a választási bizottság tagjait ezzel terhelni.

KD