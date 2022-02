Tárgyalták egyebek mellett a polgármesteri hivatal 2021-es munkáját. A testület szinte egyhangúlag fogadta el az előterjesztést, amelyből kiderült, hogy rengeteg jó minőségű munkát végzett a hivatal. Valamennyi nagyberuházásban – ami a városban zajlik – része van a hivatalnak, hiszen egyebek mellett a közbeszerzési és a műszaki tervdokumentáció készítésének menedzselése, a lebonyolítás vagy az elszámolás is a munkájukat képezte.

A város tulajdonában álló cégek terveiről is szó volt az ülésen. – Minden cégünk nyereséges esztendőt tervez. Olyan elképzeléseket fogalmaztak meg, mint például ásványvízgyártó üzem kialakítása, a fürdő területének fejlesztése, a gyógyfürdőnek a korszerűsítése és a gyógyhellyé nyilvánítás megszerzése, nagyobb rendezvények lebonyolítása. Ezek szakmailag és pénzügyi szempontból is pozitív tervek. Szinte egyöntetűen fogadtuk el a cégek beszámolóját – mondta el megkeresésünkre Kiss Attila polgármester.

Átadások következnek

Foglalkoztak a kulturális szervezetekkel is, illetve Hajdúböszörmény három külterületi részének (Hajdúvid, Bodaszőlő, Pród) kulturális ellátásával. Emelt összeggel fogadták el a 2022-es évet. A városvezető elmondta, mind a három településrésszel közművelődési megállapodásuk van már bő egy évtizede, amelyet a város finanszíroz.

Tárgyalták továbbá az aktuális pályázati kérdéseket. Temérdek beruházás zajlik jelenleg is Hajdúböszörményben, sok pedig a befejezés szakaszába érkezik. A Fürdőkertben mintegy egymilliárd forint értékben végeznek fejlesztést. Olyan szabadidőközpontot hoznak itt létre, ami lehetőséget biztosít többek között sportolásra, szórakozásra, étkezésre, rendezvények lebonyolítására, de szállóhelyként is szolgál. Emellett a városi orvosi rendelőnek a felújítása is folyamatban van, a Petőfi utcán egy vadonatúj rendelőintézetet adhatnak át idén. A földszinti részen az egészségügyhöz kapcsolódó szaküzletek kapnak helyet, míg az emeleten fogorvosi, háziorvosi rendelőket, valamint konferenciatermet alakítanak ki. Most indul a kerékpárút kiépítése a főtér és a fürdő közötti szakaszon, illetve ezen a területen egy csapadékvíz-elvezető csatornahálózatot is kialakítanak.

BBI