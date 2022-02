A Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye megyeszerte több szociális és köznevelési intézményt is fenntart, továbbá újakat is épít. Többek között Hajdúszoboszlón és Hajdúböszörményben bentlakásos idősek otthona kialakítását kezdte meg, de a Magyar Falu Program felhívására is pályázott az egyházmegye.

– Az egyház elsődleges feladata az evangélium továbbadása, amire Jézus meghív bennünket: Isten országa elérkezett hozzánk. Az örömhírt hirdetni kell természete szerint, nem lehet magunknak megtartani, és ott kell továbbadni, ahol az emberek élnek, ahol szükségük van Krisztus életet adó tanítására. Ez a missziós lelkület vezeti az egyházat, amikor köznevelési és szociális intézmények fenntartását vállalja magára – válaszolta megkeresésünkre Kovács Ágnes, a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye sajtóreferense.

Hajdúszoboszlón az Arany János utcában egy 99 férőhelyes, Hajdúböszörményben pedig az Újvárosi úton egy 50 férőhelyes bentlakásos otthon létesítését tervezik a közeljövőben. Mindkét beruházás saját forrásból történik, az átadás a tervek szerint a kivitelezést követő két éven belül várható.

– A két beruházásnak köszönhetően a településeken újabb munkahelyek létesülnek: Hajdúszoboszlón előreláthatólag közel 50 főt, Hajdúböszörményben pedig 35 főt tudnak majd foglalkoztatni az induló intézmények – tette hozzá az egyházi sajtóreferens.

A Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alatt jelenleg három szociális intézmény működik. A debreceni Szent Erzsébet Otthonban 89 idős gondozott él, az 10 férőhellyel, valamint a nyíregyházi Seregély István Papi Szociális Otthonban, ahol 74 idős emberről gondoskodnak, az intézmény 25 férőhellyel bővül. Balkányban a Szent Antal Idősek Otthona 50 férőhellyel működik, itt az épület adottsága nem teszi lehetővé a további fejlesztést.

Kovács Ágnes elmondta: pályázati forrásból újul meg idén a debreceni Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületének külső homlokzata. Több más település mellett Polgáron is templom- és plébániafelújítások kezdődnek.

A kistelepülések érdekében

– 2021 szeptemberében nyitotta meg kapuit Debrecen-Józsa városrészen a Szent József-intézményhez tartozó katolikus óvoda, amely terveink szerint a közeljövőben nyolcosztályos általános iskolával bővül. A város északi részén, a Borbíró téren, a Megtestesülés templom udvarában is elkezdődött a négycsoportos óvoda építése, és jó ütemben halad a Szent Anna utcában bővülő általános iskola építése is. Ezen megújuló és új intézmények hozzájárulnak ahhoz, hogy a köznevelésben betöltött szerepünket még inkább hatékonyabbá tudjuk tenni – mutatott rá a sajtóreferens.

Kérdésünkre Kovács Ágnes elmondta azt is, hogy a Magyar Falu Program több felhívására is nyújtanak be pályázatot, így terveznek egyházi közösségi terek fejlesztésével, közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzéssel és közösségszervező bértámogatásával, valamint saját tulajdonban lévő temetőik felújításával is. – Az Egyházi közösségi terek fejlesztése alprogramban a maximálisan igényelhető támogatási összeg 35 millió forint, az Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése konstrukcióban tevékenységtípusonként eltérő a megpályázható támogatás, tehát maximum 6 millió forint vagy maximum 35 millió forint – ismertette.

Hozzátette még, hogy az Egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása alprogramban lehetőség van csupán eszközbeszerzésre maximum 2 millió forint összértékben vagy csak az egyházi közösségszervező foglalkoztatásának bértámogatására pályázni, de egy támogatási kérelem keretében mindkét tevékenységre is lehet pályázati támogatást igényelni. – A kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének, valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítését, továbbá az elvándorlás visszaszorítását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a történelmi egyházak által a helyi közösségi terek fejlesztése. A vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú érték- és közösségteremtő tényezői, a nemzeti identitástudat ápolásával, erősítésével fontos szerepet töltenek be az ország életében – mutatta be a pályázati célokat Kovács Ágnes.

Bekecs Sándor