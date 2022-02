Az önkormányzatok igyekeznek saját forrásból, állami támogatások útján és önkéntesek bevonásával enyhíteni a problémán, hiszen a kezeletlen hulladéknak számos káros hatása van környezetünkre és egészségünkre.

– Hajdúhadház egyes területein folyamatosan küzdünk az illegális hulladéklerakás ellen. Felelőtlen emberek kevésbé forgalmas területeken helyezik el a szemetüket, nem törődve a környezet károsításával és az ott lakók bosszúságával, a látvánnyal, s a szemét okozta egészségügyi kockázattal – hangsúlyozta megkeresésünkre Csáfordi Dénes polgármester.

Hadházon tavaly óta megközelítőleg három tonna szemetet gyűjtöttek össze különböző nagyságú, összesen 77 darab, 1864 köbméter űrtartalmú konténerben, melyet a közeli hulladéklerakóba szállítottak. Ez kis híján 12 millió forintjába került az önkormányzatnak.

– Ennek az előteremtése nem volt egyszerű. Részben a közfoglalkoztatási program, részben a Tisztítsuk meg az országot! kormányzati program nyújtott erre anyagi fedezetet, valamint városunk saját forrásaiból is kellett e cél megvalósítására jelentősebb összeget fordítani – sorolta a polgármester. Hozzátette, nagy mennyiségű illegális hulladékkal nem csak közterületeken találkoznak. A városban és annak külterületén több elhagyott, gondozatlan magántelek is található, amelyek nincsenek körbekerítve. Ezek egy részén rendszeresen jelennek meg szemétkupacok. Ilyen esetekben a felelősség elsősorban a terület tulajdonosát terheli, de önkormányzatként is mindent megtesznek a probléma megoldásáért.

– A közfoglalkoztatásban is egyre kevesebben dolgoznak, s ezáltal csökken az erre a feladatra fordítható munkaerő-állomány. Viszonyításként: 2013-ban 950 közfoglalkoztatottunk volt, most 170-en dolgoznak a programban – mutatott rá a városvezető.

Át sem veszi a felszólítást

Csáfordi Dénes elmondta: a magántelkeken felhalmozódott hulladékok megszüntetése is nehéz feladat elé állítja a helyhatóságot, mivel előfordul, hogy át sem veszi a felszólító levelet a tulajdonos. – Úgy gondolom, a kormányzat helyesen látta, hogy erre a célra szükséges anyagi eszközöket fordítani, hiszen az önkormányzatok csupán saját erőből nem tudnak hatékonyan fellépni. Ha az idén is folytatódik a Tisztítsuk meg az országot! program, az rengeteget segítene a településeknek – emelte ki érdeklődésünkre a polgármester.

Hajdúhadházhoz hasonlóan Tiszacsegén is igyekeznek a lehető legtöbb eszközzel felvenni a küzdelmet az elhagyott hulladékok ellen. Tavaly saját erőből csaknem 5 millió 200 ezer forintot, míg a közmunkaprogramban mintegy 2 millió 300 ezer forintot költöttek illegális hulladéklerakók felszámolására.

– Tavaly ősszel osztottunk ki a lakosság részére szelektív hulladékgyűjtő edényzeteket. Bízunk abban, hogy ezekkel hatékonyabb lesz a háztartásokban keletkezett nagyobb mennyiségű hulladékok megfelelő elhelyezése és kezelése – emelte ki megkeresésünkre Szeli Zoltán polgármester.

Elmondta, a közmunka­programban minden évben pályáznak az illegális hulladéklerakók felszámolására. – Az általános lomtalanítás mellett szeretnénk az elektronikus hulladékok begyűjtését is megszervezni a lakosságnak, továbbá az önkormányzat újságjában és a közösségi oldalán folyamatosan jelentetünk meg szemléletformáló anyagokat, hogy ezzel is felhívjuk a figyelmet a környezettudatosságra és a hulladékcsökkentés fontosságára – hangsúlyozta a városvezető. Mindezek mellett tavasszal önkéntes szemétgyűjtő akciót is szerveznek majd.

Visszaesés Bihartordán

A Tisztítsuk meg az országot! programban nyert támogatásból kis híján 330 köbméter illegálisan elhelyezett kommunális hulladéktól tudták megszabadítani a Mókai-legelő oldalsó területét. Az összegyűjtött szemetet több teherautó szállította a berettyóújfalui hulladéklerakóba.

Megkeresésünkre a polgármesteri hivatal arról tájékoztatott: az érintett területet, illetve a község közterületeit folyamatosan ellenőrzi az önkormányzat, s ebben a munkájában a polgárőrség és a térfigyelő kamerarendszer is segíti. Tapasztalatuk szerint ennek hatására vissza is esett az illegális hulladékelhelyezés gyakorisága.

Bekecs Sándor



Borítókép: illusztráció / MW-archív