Országszerte összesen 553 helyszínen csaknem 73 ezren felvételiznek – tájékoztatott az Oktatási Hivatal. A 9. évfolyamra felvételizők írásbelijére több mint 58 ezren jelentkeztek, a 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin csaknem 9 ezren, a 8 évfolyamoson több mint 5600-an vesznek részt. A 2021/2022-es tanév felvételi eljárásában 544 középiskola (az érintett intézmények 48 százaléka) írta elő, hogy a hozzájuk jelentkezők előzetesen részt vegyenek a központi írásbeliken.A megyei adatokra is kíváncsiak voltunk, a hivatal közölte, Hajdú-Bihar megyében a 9. évfolyamra felvételizők írásbelijére 3032, a 8 évfolyamos gimnáziumi vizsgára 69, a 6 évfolyamosra 650 tanuló jelentkezett.A megyében 21 intézményben szerveznek vizsgát, debreceni iskolákon túl többek között Hajdúböszörményben, Hajdúszoboszlón, Hajdúdorogon, Balmazújvároson, Püspökladányban és Berettyóújfaluban is. A megyeszékhelyen lebonyolító iskola a Debreceni Ady Endre Gimnázium is, Dobránszky Sándor intézményvezető a Naplónak elmondta, a járványhelyzet miatt fokozott odafigyelésre van szükség, speciális szabályokat kell betartaniuk. Több bejáratot nyitunk meg, de csak a vizsgázó diákokat engedjük be, sajnos a kísérőknek kívül kell várakozniuk.– A tanulóknak a közösségi tereken kötelező a maszkhasználat, a termekben csak ajánlott. A kollégáink védőfelszerelést kaptak, nekik végig maszkban kell lenniük, valamint gumikesztyűt is kaptak – részletezte. Folyamatos fertőtlenítés és szellőztetős lesz a vizsga ideje alatt, egy teremben pedig maximum tíz diák lehet.

Az Adyba hatosztályos gimnáziumra 106-an írnak felvételit, nyolcadikos tanuló pedig 118 érkezik hozzájuk. – Azt még nem tudjuk, hogy ők hozzánk felvételiznek-e. Azt szoktuk mondani, olyan iskolába jelentkezzenek be, amely a legpraktikusabb számukra – mondjuk a legközelebb van –, hiszen egységes a feladatlap és a javítókulcs is. Az értékelő lapokat minden intézmény elfogadja – mondta az igazgató. A tanulók magyar nyelvből és matematikából is vizsgáznak, a feladatlapok kitöltésére 45-45 percük van.Vannak sajátos nevelési igényű felvételizők is, ők általában időhosszabbítást szoktak kapni a szakértői véleményüknek megfelelően, de ebben az évben lesz egy speciális esetünk is, aki az íráshoz számítógépet fog használni.Azok a felvételizők, akik a január 22-i vizsgán alapos indokkal nem tudnak részt venni, a január 27-i pótló írásbelin vizsgázhatnak. A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel még egy pótidőpontot jelöltek ki: a február 4-i alkalmon kizárólag azok vehetnek részt, akik jelentkeztek a vizsgára, ám – igazoltan – az előző két vizsganap egyikén sem tudtak megjelenni koronavírus-fertőzés, hatósági karantén vagy egyéb, elháríthatatlan ok miatt. Ismétlésre nincs mód, mindenki csak egyszer vizsgázhat.

