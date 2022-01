A társadalmi innováció, valamint a kis-és középvállalkozások társadalmi felelősségvállalása volt a téma a European Business Connect (EBC) csütörtök este megrendezett kerekasztal-beszélgetésén. A CSR szemlélet című eseményen Orosz Krisztina nemzetközi szakértő, az EBC alapítójának vendége Porkoláb Gyöngyi társadalmi-kulturális mediátor, produkciós vezető, a Debreceni Hospice Ház Alapítvány kuratóriumának elnöke volt.

Orosz Krisztina az eseményen elmondta, a társadalmi felelősségvállalás a modern menedzsment eszköze. – Nagyon komplex ökológiai és ökonómiai összhatásai vannak. Azáltal, hogy egy kis- és középvállalkozás (kkv) vagy akár nagyvállalat társadalmilag felelősséget vállal, jobbá teszi az ott dolgozók munkakörnyezetét is, ezzel értelemszerűen a profittermelő képesség is nagyobb lesz. Sőt, akár hatékony marketing eszköz is lehet, viszont fontos kiemelni, hogy maga az adományozás, a jótékonykodás a társadalmi felelősségvállalásnak csak egy részét képezi – emelte ki a szakértő, hozzátéve, olyan információáramlást, kommunikációs csatornát szeretnének létrehozni, ahol – az európai kezdeményezésekkel párhuzamosan – mindinkább a hazai gazdaság szektor szereplőit is érdekeltté tudják tenni: ha ugyanis a társadalmi felelősségvállalás integráltan beépül az adott vállalkozás működésébe, az sokkal hatékonyabbá válik.

Orosz Krisztina az EBC munkájára is kitért. – Jelen pillanatban egy olyan európai intézmény munkacsoportjában veszünk részt, amely a kkv-kat a digitalizáció, valamint a digitális marketing eszközök, illetve a célzott hirdetések használatának tekintetében képviseli. Ez valamilyen formában ütközik a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel. Az EU nemrégen elindított egy kezdeményezést, amelynek következtében azt szeretnék, hogy a továbbiakban a kkv-k ne tudjanak célzottan online marketing hirdetéseket feladni. Ez az esetükben a fogyasztói élmény csökkenését jelenti, így elveszítik potenciálisan az adott vásárlói közösséget. Az EBC az egyik kezdeményezője az Európai Parlamentben annak, hogy a vonatozó rendelkezésekkel párhuzamosan találjunk olyan jogszabályi lehetőségeket, amelyek a továbbiakban is lehetővé teszik a kkv-k számára, hogy célzottan tudjanak hirdetni.

Újragondolt folyamatok

A kerekasztal-beszélgetésen elhangzott, fontos kiemelni, hogy a CSR (vállalati társadalmi felelősségvállalás), és a társadalmi innováció kéz a kézben működik. Porkoláb Gyöngyi utóbbi fogalomra is kitért, mellyel – mint mondta – két éve még alig lehetett találkozni. – A társadalmi innováció olyan fogalom, amely újrakeretezi azokat a tevékenységeket, amelyeket a társadalom különböző területein végzünk. Társadalmi innovációként értelmezünk minden olyan projektet, amely újszerű ötlet, érzékeny társadalmi csoportokat szólít meg, valamint összekapcsol bizonyos ágazatokat (vállalati és civil szektor például). Számomra azért izgalmas ez az újrakeretezés, mert számos olyan tevékenység van a megyében, amit már több mint 20 éve végeznek civil szervezetek – a vállalati szektorral együtt –, de soha nem értékelték és elemezték ezt olyan módon, hogy valójában megfelel-e egyfajta társadalmi innováció fogalmának. Ha azonban ezt megtesszük, azt lehet látni, hogy van mire építeni, és a további együttműködések gyümölcsözőbb irányt vehetnek ezáltal – tette hozzá.

A szakember megemlítette azt is, hogy Európában már nem is társadalmi felelősségvállalásról, sokszor egyéni felelősségvállalásról beszélnek. – A társadalom mindig egyénekből áll. Egészen korán, a családban, óvodás korban kezdődik el ez az edukáció, ami alapján egyéni felelősséget vállalunk dolgokért, nemcsak figyelünk egymásra, hanem látjuk is egymást. Ez egy átadható és átadandó minta. Megfigyelhető, hogy nemcsak a vállalatok, de a társadalom egésze részéről is vannak ilyen felelősségvállalások (környezetvédelem, egészségügy, szegénység kérdése, állatvédelem etc.) – hangsúlyozta.

Porkoláb Gyöngyi a csütörtöki esemény fontosságát is kiemelte. – A párbeszéd mindig nagyon fontos. Azt a folyamatot, ami már jó néhány éve formálódik Debrecenben társadalmi szemléletformálás címszó alatt, akár vállalati szektor szintjén, akár a civil társadalom szintjén, újragondolhatjuk, közös együttműködéssel előre lépve. Sokszor az is problémát jelent, hogy egy adott piacon vajon ismerik-e egyáltalán a szereplők egymást vagy a másik fél elképzeléseit. Ezért is van értelme az ilyen találkozóknak. Fókuszálva azokra a területekre, amelyek valós társadalmi problémák a régióban, Debrecenben.

A szakember konkrét példával is élt. – A BAGE csokigyűjtő akciója már több mint tíz éve zajlik egy alulról jövő kezdeményezésként. A társadalmi innováció minden aspektusát, definícióját teljes mértékben kimerítve. Anno egy állami gondozott fiútól indult el az ötlet, mára pedig így kinőtte magát. Kormányzati, kulturális, oktatási intézmények, vállalatok csatlakoztak saját maguk belső felelősségvállalásaként, mert meg lehetett őket szólítani. Sőt! Gyerekkorban sokszor halljuk, hogy jobb adni, mint kapni, de inkább kapni szeretünk. Egy ilyen kezdeményezésnél azonban végre a gyermekek is megtapasztalták, milyen jó dolog adni – összegezte.

