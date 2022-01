Több mint 300 millió forintot fordít külterületi útjainak felújítására Sárrétudvari önkormányzata, amely a napokban kapta meg a támogatói döntést sikeres pályázatáról. – A Vidékfejlesztési programban volt lehetőségünk pályázni külterületi utak felújítására. Önkormányzatunk 297 millió forintot nyert, melyhez további 15 és fél millió forint önerőt kell biztosítanunk – tájékoztatott megkeresésünkre Kiss Tibor polgármester. A kivitelezés részeként egy 700 méteres, a település külterületén lévő egyik üzemhez vezető aszfaltos utat újítanak fel, továbbá zúzottköves útburkolatot készítenek további 4 kilométernyi mezőgazdasági úton.

Csökkentik a forgalmat

– Sokat jelentett számunkra a helyi mezőgazdasági vállalkozók támogatása. Egyrészt közösen le tudtuk egyeztetni azokat az utakat, amelyek mindegyik fél számára megfelelőek, továbbá az önerőhöz 11 és fél millió forinttal járulnak hozzá. Fontos a támogatásuk, hiszen az önkormányzat anyagi lehetőségei korlátozottak – hangsúlyozta Kiss Tibor. Hozzátette, sikerült olyan utakat kijelölniük, amelyekkel csökkenteni tudják a belterületi részek nehézgépjármű-forgalmát is. A következő lépés a kiviteli tervek véglegesítése, majd a közbeszerzés. Reményeik szerint a nyár folyamán elindulhat a kivitelezés.

Legutóbb négy éve pályáztak a Vidékfejlesztési programban külterületi utak felújítására, akkor 100 millió forintot fordíthattak a fejlesztésre és egy mezőgazdasági traktor beszerzésére.

A településvezető a belterületi utakkal kapcsolatban kérdésünkre elmondta, a Magyar falu programnak és a Belügyminisztérium támogatási lehetőségeinek köszönhetően minden évben tudnak fejleszteni néhány száz méteren. – A most januárban nyílt Magyar falu programban is pályázunk, amelynek az előkészítése zajlik. Konkrétumokkal nem tudok szolgálni, de a kereteket tekintve 200-300 méternyi út felújítására tudunk támogatást igényelni – tájékoztatott a polgármester. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz lehetőségeiről elmondta: ennek az előkészítését is megkezdték, várhatóan 3,5 kilométeren tudnak majd útfejlesztéseket végezni a településen. Mint fogalmazott: az utóbbi évek legnagyobb útfejlesztése várható ennek eredményeként a településen. – A Belügyminisztériumtól legutóbb közel 18 millió forint támogatást kaptunk, melyből a Táncsics utcát újítottuk fel. Továbbá folyamatban van egy 200 méteres útszakasz kivitelezése is, erre a Magyar falu programban nyertünk 12 és fél millió forintot, ami a terveink szerint tavaszra készülhet el – tette hozzá Kiss Tibor.

Bekecs Sándor