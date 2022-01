Áder János köztársasági elnök a napokban hirdette ki a 2022-es országgyűlésiképviselő-választás időpontját. Eszerint a választásra jogosultak április 3-án járulhatnak az urnákhoz. A Napló dr. Dobi Csabát, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjét kérdezte a legfrissebb hajdú-bihari adatokról és a választásig hátralévő időszak menetrendjéről.



Jelenleg mennyien jogosultak választásra Hajdú-Biharban?



2022. január 17-én 12 órakor 425 ezer 916 választópolgár szerepelt a választásra jogosultak nyilvántartásában Hajdú-Bihar megyében.



Országosan és hajdú-bihari szinten hányan nyerhetnek mandátumot?



Országosan 199 országgyűlési képviselőt választunk, melyből 106 országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 93 országgyűlési képviselőt országos listán választanak.

Hajdú-Bihar megyében 6 egyéni választókerület található, így megyei szinten ennyi egyéni országgyűlési képviselő megválasztására kerül sor.



Kik nyerhetnek mandátumot?



Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi választást kell tartani. Nem szerezhet mandátumot az a pártlista, amely a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább 5%-át nem érte el. Közös pártlista esetén ez a határ 10%, kettőnél több párt által állított közös pártlista esetében 15%. A mandátumkiosztás a pártok esetében a pártlistára közvetlenül leadott szavazatok és az egyéni választókerületi töredékszavazatok (vesztes pártjelölt szavazatai+győztes pártjelölt többletszavazatai) alapján, a nemzetiségi lista esetén a nemzetiségi listára közvetlenül leadott szavazatok figyelembe vételével történik az úgynevezett D’Hondt-módszerrel. A nemzetiségeknek biztosított a kedvezményes mandátumszerzési lehetőség, ami a következőt jelenti: összesítik a mandátumszerzési küszöböt elérő pártokra és a nemzetiségi listákra leadott szavazatokat, és az így kapott összeget elosztják az országos listán megszerezhető mandátumok számával (93-mal), majd ezt az eredményt néggyel. Így alakul ki a kedvezményes kvóta, amelynek elérése a mandátumszerzés feltétele. Egy nemzetiségi lista egy kedvezményes mandátumot kaphat. Az egyéni választókerületben mandátumot szerző jelöltet az országos listáról törölni kell, helyébe az országos listán soron következő jelölt lép. Ha az országos listán kevesebb jelölt van, mint a lista által megszerzett mandátumok száma, a ki nem osztott mandátum betöltetlen marad. A nemzetiségi listát állító, de azon mandátumot nem szerző nemzetiséget nemzetiségi szószóló képviseli az Országgyűlésben. A nemzetiségi szószóló a nemzetiségi listán első helyen szereplő jelölt lesz.



Dr. Dobi Csaba | Forrás: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat



Mettől meddig tart a kampány, a jelöltállítás és az ajánlás, ki lehet hivatalosan is jelölt?



A választási kampány 2022. február 12-től április 3. 19 óráig tart. Az egyéni választókerületben képviselőjelölt párt jelöltjeként vagy független jelöltként indulhat. Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat. Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést. Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább 500 választópolgár ajánlása szükséges. Országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható.

Pártlistát az a párt állíthat, amely legalább 14 megyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított.

Két vagy több párt közös egyéni választókerületi jelöltek alapján - ugyanazon pártok részvételével - közös pártlistát állíthat. Egy párt csak egy – önálló vagy közös – pártlista állításában vehet részt. Az országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát állíthat, amelyhez a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása, de legfeljebb 1500 ajánlás szükséges. A nemzetiségi listán a névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgár lehet jelölt. Az országos nemzetiségi önkormányzatok közös listát nem állíthatnak.



Ajánlóív miként igényelhető?



Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, valamint a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselője igényelhet, a választás kitűzését követően az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodától.

Az ajánlóívek legkorábban 2022. február 12-én adhatóak ki, vagyis ettől a naptól indul az ajánlásgyűjtés időszaka. Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2022. február 25-én 16.00-ig kell bejelenteni. Ezen időpontot követően ajánlás már nem gyűjthető, illetve az ezen időpontot követően leadott ajánlások már nem vehetők figyelembe.

A jelöltet az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság veszi nyilvántartásba. Az országos listát legkésőbb 2022. február 26-án 16.00-ig kell bejelenteni. Az országos listát a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba.



Mit kell tudni az érvényességről és az eredményességről?



Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós. Sem érvényességi, sem eredményességi küszöb nincs.



Milyen új szabályok lesznek a mostani országgyűlési választáson?



Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik. Az előző országgyűlési választás óta változott az átjelentkezésre irányuló kérelem benyújtásának határideje. Míg korábban ezt a szavazást megelőző 2. nap 16.00 óráig lehetett benyújtani, a mostani választás során is irányadó új szabályok szerint az ezirányú kérelemnek a szavazást megelőző 9. nap 16.00 óráig, azaz 2022. március 25. 16.00 óráig be kell érkeznie a lakcím szerinti helyi választási irodához. Ennek indoka, hogy a választási irodáknak elegendő ideje maradjon a szavazásnapi feladatokra történő felkészülésre, a szükséges szervezési intézkedések megtételére az átjelentkezéssel szavazók számára kijelölt szavazókörben, annak érdekében, hogy elkerülhetővé váljon a korábbi országgyűlési választás alkalmával az átjelentkezéssel szavazók kiugróan magas számára tekintettel egyes településeken a szavazatok leadása során tapasztalt torlódás.



Mozgóurna most is lesz?



Szintén a szavazásnapi feladatokra történő felkészülést, a kapcsolódó szervezési feladatok lebonyolítását elősegítendő, némileg változtak a mozgóurna iránti kérelem benyújtására vonatkozó határidők is.

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be. Míg az előző választás alkalmával a mozgóurna iránti kérelem tekintetében mindössze két szabály érvényesült, jelesül annak legkésőbb a szavazást megelőző 2. nap 16.00 óráig kellett megérkeznie ahhoz a választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében a választópolgár szerepelt vagy pedig a szavazás napján 15.00 óráig a választópolgár szavazókörének szavazatszámláló bizottságához, addig az új szabályozás szerint a mozgóurna iránti kérelmet az alábbi négy időpontban lehet benyújtani a lakcím szerinti helyi választási irodához (ha a választópolgár a kérelmet véletlenül nem ide, hanem másik választási irodához nyújtja be, a kérelem áttételre kerül az elbírálásra illetékes választási irodához), illetve a szavazatszámláló bizottsághoz.



Ennek mi a módja?



A helyi választási irodához kerül: 1. levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb a szavazást megelőző 4. nap 16.00 óráig (2022. március 30. 16.00 óráig) 2. személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző 2. nap 16.00 óráig (2022. április 1. 16.00 óráig) 3. elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző 2. nap 16.00 órát követően a szavazás napján 12.00 óráig (2022. április 1. 16.00 óra után 2022. április 3. 12.00 óráig). Ugyanakkor a kérelem a szavazókör szerinti szavazatszámláló bizottsághoz: 4. meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel (borítékban) a szavazás napján 12.00 óráig, azaz 2022. április 3.-án 12.00 óráig. Talán ezek a választópolgárokat leginkább érintő változások az előző választás óta. Fontos változás most az is, de ez nem annyira a szabályok változásának, mint inkább a különböző eljárások egybe esésének köszönhető, hogy 2022. április 3. napján nemcsak országgyűlési választások lesznek, hanem ugyanezen a napon kerül sor a népszavazásra is, vagyis a szavazófülképen nemcsak országgyűlési képviselő jelöltekre és pártlistákra szavaznak majd a polgárok, hanem a népszavazási kérdések kapcsán is kifejthetik majd a véleményüket.



