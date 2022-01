Van-e lehetőség, terv megmenteni, restaurálni a Pallagi úti idősek háza falán lévő nagyméretű sgraffitot (Rákosy Zoltán 1965-ös alkotását), mely évek óta egyre hiányosabb, egyre inkább pusztul? – kérdezte a Napló a debreceni polgármesteri hivataltól.

Válaszában az önkormányzat így fogalmazott: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata folyamatosan végzi a Pallagi út 9. szám alatti idősotthon – mely egyben a DMJV Városi Szociális Szolgálat székhelye is – felújítását. Az épület mérete és funkciója azonban nem teszi lehetővé, hogy egyszerre, komplex korszerűsítést valósítson meg a fenntartó. A felújítási munkálatok ezért fokozatosan, lépésről-lépésre haladnak. 2019 óta a város összesen több mint 200 millió forintot költött az épület szebbé tételére. Mivel az önkormányzat az ott lakók életkörülményeinek javítását – gondoskodó városként – prioritásként kezeli, ezért jelenleg az épület belső felújítását tűzte ki elsődleges célul.

Az intézmény homlokzata a képpel 1975-ben | Fotó: Fortepan / Bencze László

A hivatal hangsúlyozta továbbá: a fenntartó keresi a forrásokat, hogy a teljes belső és külső korszerűsítés is megvalósulhasson, és ebben az esetben természetesen a sgraffito állapotát, restaurálásának feltételeit is megvizsgálva szeretné azt is a lehető legjobb állapotban tudni.

VA