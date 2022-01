A város önkormányzata két pályázatot nyújtott be januárban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban közzétett felhívásokra – tájékoztatott a helyhatóság nemrégiben a települési újságjában. Az egyikben tervezett beruházás az Irinyi János Általános Iskola főépületének energetikai fejlesztése az épület hőszigetelésével, a nyílászárók cseréjével, valamint napelemes rendszer kiépítésével, mely utóbbi érinti a Rózsa utcai könyvtár és a városháza épületeit is – derül ki az önkormányzati lap híradásából. Az Élhető települések konstrukció felhívásában a város művelődési háza előcsarnokának az építése, valamint az épület felújítása, szigetelése és napelemekkel való ellátása szerepel – számolnak be a lapban.

HBN