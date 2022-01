Nappali és levelező tagozaton 17 alapszakra, azon belül 19 képzésre, valamint 13 tanárképzési szakra jelentkezhetnek a középiskolát végzettek. A karon összesen 14 nyelvet lehet elsajátítani, amelyek közül hetet tanulhatnak a diákok teljes kultúraként, azaz alapszakként (angol, francia, holland, latin, német, olasz, orosz), továbbá kisszakként a lengyelt és a finnt. A többi nyelv – mint például a spanyol, a kínai és a japán – specializációk és nyelvi kurzusok formájában ismerhető meg. Az alapszak után 19 mesterszak várja a végzetteket, emellett az itt működő doktori iskoláknak köszönhetően lehetőség van a PhD-fokozat megszerzésére is – olvasható a hirek.unideb.hu-n.

A Debreceni Egyetem (DE) Bölcsészettudományi Karán (BTK) jelenleg 2700 hallgató tanul. A nemzeti kultúrák, a történelem, a néprajz, a magyar tanár szak, illetve a közösségszervezés igen népszerű, de az alkalmazott társadalomtudományok, a szociológia, a filozófia, a kommunikáció is sok hallgatót vonz a Debreceni Egyetemre. Egyik legnépszerűbb szak a pszichológia, ahol – a tervek szerint – már nem csak ember-ember, hanem ember–robot kapcsolatok kutatásába is bekapcsolódhatnak a hallgatók.

A BTK-ra, amely fontos érettségi tárgyakat – magyar, történelem, idegen nyelv – oktató leendő tanárokat is képez, kizárólag emelt szintű érettségi birtokában lehet felvételt nyerni.

- A vállalati szektorban egyre fontosabb az angol mellett egy másik nyelv és kultúra ismerete, népszerű ezért a finn, a holland, illetve erősödik a francia, az olasz, a német és az orosz szak is. Ezek a nyelvek azoknál a multinacionális cégeknél is fontos szerepet játszanak, amelyek a város körzetében, vagy a régióban működve szakmai gyakorlati helyet, oktatást és munkahelyet biztosítanak a frissen végzett hallgatóink számára – mondta el az egyetemi portálnak Keményfi Róbert dékán.

Keményfi Róbert | Forrás: unideb.hu

A nyelvismeret és a nemzetközi tapasztalatok bővítéséhez 83 országgal kialakított Erasmus-kapcsolat áll rendelkezésre, de választható akár amerikai, kanadai, sőt, még kínai tanulmányi lehetőség is.

- Az egyetemen tanuló sok ezer külföldi diáknak köszönhetően nemzetközi környezetben tölthetik mindennapjaikat a bölcsészhallgatók. Karunkon is tanulnak külföldiek, és legnagyobb örömünkre már a doktori képzésben is megjelentek a világ szinte minden tájáról érkező fiatalok. Ezen kívül fontos számunkra a tehetséggondozás, és arra törekszünk, hogy a tanulóink már az alapképzésükben is be tudjanak kapcsolódni a karon folyó kutatásokba – hangsúlyozta Keményfi Róbert. A kar anyagi forrással is támogatja kiemelkedően teljesítő diákjait, akik – tanulmányi eredményüktől függően – több ösztöndíj-lehetőség közül választhatnak.

Természetesen a tanulási lehetőségeken túl a kar gondot fordít a tehetséggondozásra is, ehhez két szakkollégium és négy doktori iskola kínálatából választhatnak a hallgatók.

További vonzerőt jelent az is, hogy a Bölcsészettudományi Kar az egyetem Főépületében működik, amely eleve jó adottságokkal, kifejezetten felsőoktatás céljára épült, ahol elérhető közelségben van a könyvtár, a kollégium, a menza, a különböző sport- és kulturális létesítmények.

A BTK-n végzett bölcsészek mintegy 70 százaléka – a magas színvonalú oktatásnak köszönhetően – szinte azonnal el tud helyezkedni a munkaerőpiacon a diploma megszerzését követően.