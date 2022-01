Csikós- és pásztorruhába öltözött hagyományőrzők vonultak végig Hajdúszoboszló utcáin 2021 utolsó napján – egy év kihagyás után ugyanis a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár tavaly ismét megrendezte az óévbúcsúztató szilveszteri csergetést.

Hajdúszoboszló legrégebbi hagyománya a település összetartását és megmaradását is jelképezi.

Forrás: Napló-archív

Ugyan hazánkban több helyszínen is rendeznek szilveszteri csergetést, Hajdúszoboszlót történelmi eredet fűzi az eseményhez. Egyes források szerint a 17. század közepén Hajdúszoboszló népe az állattartásban használt zajkeltő eszközökkel, égő szalmacsóvákkal, a templomtorony kivilágításával és a harangok félreverésével segítette a közelben csatázó hajdúk seregét a túlerőben lévő törökökkel szemben. Ezt megelevenítve 2021-ben is zajjal űzték el az óévet a beöltözött hagyományőrzők, akik pattogtatták az ostoraikat és verték a kolompokat szilveszter utolsó óráiban.

Nem tartotta vissza őket

A családoknak a Kalandozó Komédium történelmi játék­udvar kínált lehetőséget a szórakozásra, majd délután öttől Czető Norbert református lelkipásztor újévi áldását követően vette kezdetét a látványos felvonulás. Régi szokást elevenítettek fel a szervezők ezúttal azzal, hogy Gyönyörű Zsigmond narrációval kísérte végig a menetet. A táncos vőfély felgöngyölítette a történelmi múltat, így azok is megismerkedhettek az esemény apropójával, akik esetleg először, turistaként látogattak el Hajdúszobosz­lóra évet búcsúztatni. Emellett zenei kíséret is színesítette a rendezvényt, a Sonivius Vappae zenekar még a felvonulás előtt hajdúdicsőítő dalokat játszott a közönségnek, míg a menetben török dallamokat szólaltattak meg a zenészek.

Mint sok mást, ezt a rendezvényt is befolyásolta a koronavírus-járvány: mivel a zenés-táncos események csak védettségi igazolvány felmutatásával látogathatók, így a főtér egy nagyobb részét körbekordonozták a szervezők. Nem könnyítette meg a dolgukat a korlátozás, tartottak is tőle, hogy nyomot hagy a rendezvényen a lassan két éve húzódó pandémia. A tapasztalatok viszont azt mutatták, hogy a résztvevők létszámát jelentősen nem befolyásolták a hatályos jogszabályok. – Megközelítőleg annyian látogattak el a rendezvényre, mint ahányan megtették ezt a korlátozások nélkül is a korábbi években – osztotta meg lapunkkal Sós Csaba szervező. Mint mondta, a helyi hagyományt megelevenítő eseményre idén is több ezren látogattak el, a résztvevőknek pedig megközelítőleg a fele volt, aki csak a rendezvény miatt ült autóba és utazott szilveszterkor.

Hozzátette azt is, hogy idén igyekeztek több hagyományőrzőt bevonni. A rendezvényt az előző évekhez képest most több, mintegy nyolcvan hagyományőrző tisztelte meg. Legnagyobb számban helyiek voltak, de mellettük más helyekről is érkeztek. Megyénkbeli településeken túl így például Bölcskéről, Kisújszállásról, Karcagról, Sátáról vagy Sajókeresztúrról is ellátogattak a hajdúvárosba. A programsorozatot a ’90-es évek óta szokássá vált tűzijáték, valamint a Bikini együttes koncertje zárta.

