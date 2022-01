Az országos választmány Budapesten, illetve a Fidesz megyei választmánya itt, Debrecenben egyöntetűen jóváhagyta, hogy kik indulnak a Fidesz-KDNP színeiben a parlamenti választásokon – jelentette be Kósa Lajos, a Fidesz Hajdú-Bihar megyei szervezetének elnöke szerdán. A többek között Józsát és Debrecen északi részét magába foglaló Hajdú-Bihar 1-es választókörzet jelöltje továbbra is Kósa Lajos marad, a város délkeleti városrészét magába foglaló 2-es körzeté Pósán László, a 3-asban ismét Tasó László indul. Az ő körzetéhez a város északkeleti része tartozik, valamint további 15 település. Hajdú-Bihar megye déli részében Vitányi István vág neki hetedik választásának a Berettyóújfalu központú, 41 települést magába foglaló 4-es választókerületben. A Hajdú 5-ösben ismét Bodó Sándor indul, ennek a kerületnek Hajdúszoboszló a központja, összesen 15 települést foglal magába. A Hajdúböszörmény központú, tíz települést felölelő 6-os választókerületben a Fidesz képviselője Tiba István. Ez a Fidesz-KDNP jól összeszokott hajdú-bihari csapata, azért dolgozunk, hogy Hajdú-Bihar és Debrecen fejlődése töretlen legyen. Nagyon sok tervet sikerült már megvalósítanunk, és jó néhány van még a tarsolyunkban – húzta alá Kósa Lajos.

Miután ismertette a jelölteket, mindegyikük beszámolt arról, milyen tervekkel vágnak neki a következő ciklusnak, amennyiben folytathatják a munkájukat. A debreceni központú 1-es választókerület jelöltjeként Kósa Lajos hangsúlyozta: körzetében épül a BMW-gyár és a Nemzeti Oltóanyaggyár, sőt a Debreceni Egyetem döntő többsége is ezen a területen van. Folytatná a lakótelepi programot, és a választások után az úgynevezett panelprogramot is elindítaná. A helyi programokon túl messzemenőkig támogatom a kormánynak azt a politikáját, ami a Fidesz politikája is, mely a munkaalapú társadalom építését és a magyar családok segítését szorgalmazza– szögezte le.

A Nagytemplomtól délre, délkeletre eső területek tartoznak Pósán László választókerületéhez. A nagy lakótelepi részek mellett kertségi területek is felölel a 2-es körzet. A képviselő úgy véli, értelemszerűen mindegyik más-más odafigyelést igényel. Hangsúlyozta, folytatná a kertségi programot, hiszen ezek a területek láthatóan felvirágzásukat élik. Úgy fogalmazott, a lakótelepekkel is sok teendő van, bár sok mindent sikerült eddig megoldani, de nem lehet hátradőlni. Mint mondta, a déli ipari park és a hozzá kapcsolódó új munkahelyek új kihívásokat is támasztanak, ezekkel a jövőben foglalkozni kell. Egységben az erő, ha csapatként tudunk működni, akkor az az egész megyének és Debrecennek is kifejezetten előnyös. Ezt a típusú csapatmunkát szeretném folytatni – mondta.

Tovább a megkezdett úton

A hajdú 3-as kerületben Tasó Lászlót indítja ismét a kormánypárt, ő azt a munkát folytatná, amit 2004-ben kezdett el. Hangsúlyozta, Debrecen északkeleti városrészének fejlesztése újabb lendületet fog kapni, a korábbiakhoz képest jelentősebb forrásokat tudnak felhasználni. Kiemelte, az állami beruházásként megvalósuló 471-es főút bővítését és felújítását is. A debreceni körzetek mellett 15 település tartozik hozzá, melyek mindegyikén azon dolgoznak, hogy a helyi megtartóképesség erősödjön. Az az érdekünk, hogy együtt haladjunk a megkezdett úton, s bízom benne, sikerrel fogjuk venni az akadályokat. A célunk egyértelmű: minden egyes családnak biztonságos, tervezhető jövőt próbáljunk garantálni, fiataljainknak a biztos életkezdés lehetőségét, az időskorúaknak pedig méltóságteljes és kiszámítható jövőt megteremteni – vallja Tasó László.

A 41 – ebből 36 ötezer fő alatti – települést magába foglaló Hajdú 4-es választókerületben Vitányi István a hetedik ciklusát kezdheti, ha a választópolgárok megadják neki erre a felhatalmazást. Mint mondta, 2010 óta rengeteget fejlődött a bihari térség, az infrastrukturális fejlesztések közül kiemelte, hogy az autópálya most már Berettyóújfalutól elér a határig, de 47 milliárd forintból vasútvillamosítás is zajlik. Hangsúlyozta, vannak további terveik, például befejeznék a több mind 3 milliárdos fürdőfejlesztést Berettyóújfaluban, Komádiban pedig egy tanuszodát építenének. Igyekszünk minden lehetőséget kihasználni ahhoz, hogy a települések népességmegtartó képessége minél nagyobb legyen. Egy összeszokott csapat vagyunk már, az a közmondás, hogy győztes csapaton ne változtass! Reméljük, hogy ezt nemcsak mi mondjuk, hanem a választópolgárok is így gondolják – mondta Vitányi István.