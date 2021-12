A településen az uszoda létrehozása az egyik legfőbb gazdasági projekt jelenleg – erről tájékoztatta lapunkat Szabó Csaba polgármester. Mint mondta, ez a beruházás a gazdasági szempontok mellett a sportolás, a lakossági igények, a gyermekek jövője szempontjából is kiemelkedő. Szavai szerint nemcsak a települést, hanem a járást is kiszolgálná, sőt – közelsége miatt – akár a szomszédos megye településeinek lakóit is megörvendeztetné az uszoda. A beruházás pályázati forrásból valósulna meg, az elképzelések szerint több mint egymilliárd forint szükséges hozzá.

A látványterveken jól megmutatkozik, hogy modern környezet és két tanmedence várná a látogatókat az uszodában | Fotók: önkormányzat

Úszni tanulhatna fiatal, idős

A település első embere a tervek részleteiről is beszámolt a Naplónak. Elmondta, hogy két tanmedence épülne meg, ebből az egyik 25 méteres, a másik ennél valamivel kisebb lenne. Az uszoda alapterülete mintegy 1400 méter lehetne. A mai kor igényeinek megfelelő, modern komplexum az elképzelések szerint az Úttörő utcánál, az iskola közelségében helyezkedne el.

Szabó Csaba bizton tudja, az uszoda a lakosság igényét elégítené ki. A megválasztása előtt ugyanis minden háztartásnál megfordult, és beszélgetett a lakókkal, akik megosztották vele vágyukat egy helyi uszodával kapcsolatban.





– Jelenleg a település lakosságának mintegy 80 százaléka nem tud úszni, pedig nagyon fontos lenne. Ha megépülne az uszoda, akkor az úszásoktatást beépítenénk az iskolai tanmenetbe. De nemcsak a diákoknak, hanem az óvodásoknak is szerveznénk úszásórát, továbbá természetesen a lakosságnak is indítanánk tanfolyamot. Ha elkészülne az uszoda, akkor rengeteg programot tudnánk kezdeményezni – osztotta meg a polgármester.



A település országgyűlési képviselője, Tasó László a napokban tett látogatást Tégláson, s a tervezett uszoda már elkészült látványtervét is kézhez kapta a polgármestertől. A politikus a hivatalos közösségi oldalán számolt be a találkozásról; a bejegyzésben azt írta: minden követ megmozgat azért, hogy rövid időn belül az épület alapkőletételét ünnepelhessék.

Szabó Csaba polgármester elmondása szerint ha a beruházással kapcsolatos ügyek a tervezett ütemben haladnak, akkor akár már két éven belül élvezhetnék a helyiek és a környékbeliek az új uszoda lehetőségét.

BBI