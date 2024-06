A június 9-i helyhatósági választások hoztak meglepetéseket vármegyénkben, több nagy településen is történt változás. Most a hajdúszoboszlói központú 5-ös választókerület eredményeit nézzük meg kicsit közelebbről. – Alapvetően elégedett vagyok, az tudom mondani, hogy az elmúlt évek munkájának nagyon sok helyen megvolt az eredménye. Látható fejlesztések voltak, természetesen a bajok, viharok sem kerültek el bennünket, de a polgármesterek nagy többsége tette a dolgát. Kivétel nélkül újraindultak a hivatalban lévő településvezetők, három helyen történt változás a 15-ből – kezdte az értékelést Bodó Sándor.

Bodó Sándor országgyűlési képviselő értékelte a választás eredményeit

Forrás: Napló-archív

A nagyok behúzták a többséget

Ebben a választókerületben Hajdúszoboszlón és Püspökladányban a polgármesterek mellett körzetekben választják a lakosok a képviselőket. – Hajdúszoboszlón Czeglédi Gyula felhatalmazást kapott a további munkavégzésre, az látszik, hogy az ellenfelei összefogtak, nehezebb mérkőzés lett ebből, mint ahogy kampány elején látni lehetett – összegezte az országgyűlési képviselő utalva arra, hogy a hajrában két kihívó is visszalépett Kerekes László (Momentum) javára. Azonban még így is Czeglédi Gyula (Fidesz-KDNP, Hajdúszoboszlói Gazdakör, MI Hajdúszoboszlóért Egyesület) kapta meg a szavazatok 48,22 százalékát, így folytathatja a megkezdett munkát. A képviselők esetében eggyel több mandátumot szereztek meg a kormánypárti képviselők.

A minőségi munka folytatására a garancia megvan, a szükséges korrekciókat, újragondolásokat természetesen el kell végezni

– vallja Bodó Sándor.

Püspökladányban hat polgármesterjelölt indult, végül a jelenlegi alpolgármester, Vadász Ferenc (Fidesz-KDNP) kapott bizalmat. A szavaztok 36,45 százaléka elég volt a győzelemhez, Kiss Zsigmond (Mi Püspökladányért Egyesület) 22,09, Balázs Sándor (PJE) 20,99, a jelenlegi polgármester Tóth Lajos (független) 16,4, Sass Bulcsú Ferenc (Mi Hazánk) 2,81, Mezei Béla (független) 1,26 százalékot kapott.

Az is látszik, hogy erre országosan is odafigyeltek. Kedden a Parlament szünetében egy nagyon kedves jelenet történt velem: szembe jött miniszterelnök úr, aki gratulációját és örömét fejezte ki a püspökladányi eredmény kapcsán

– osztotta meg a honatya, aki kitért arra is, hogy Püspökladányban a többség a képviselő-testületben biztosított, azonban fontosnak tartja, hogy megfelelő párbeszéd alakuljon ki mindenkivel, leginkább a városlakókkal, de a többi politikai érdekcsoporttal is. – Püspökladány megérdemli, hogy gyorsabban haladjon, ha ehhez most már minden feltétel adott, akkor nem múlhat azon, hogy a város közélete esetleg olyan mértékben széthúz, ami kockáztathatná a gyors döntések meghozatalát és a fejlődést – szögezte le.