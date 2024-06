Az Országgyűlés még 2022-ben fogadta el az Alaptörvény tizennegyedik módosítását, melynek eredményeként az idei önkormányzati választásokat az európai parlamenti választásokkal egy napon, június 9-én tartották. Azonban a 2019. október 13-án megválasztott polgármesterek és önkormányzati képviselők mandátuma öt évre szól, s megbízatásuk csak 2024. október 1-ig tart. Mindez azt jelenti, bár már hivatalosan megvannak a következő önkormányzati ciklus képviselő-testületei, a munkájukat csak bő három hónap múlva kezdhetik el.

A hétvégi választások eredménye több hajdú-bihari város esetében is változást hozott a polgármester és a képviselők személyében

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A hétvégi választások eredménye több hajdú-bihari város esetében is változást hozott a polgármester és a képviselők személyében, valamint a képviselő-testületek összetételét illetően. A kormánypárti-ellenzéki erőviszonyokat tekintve van, ahol patthelyzet alakult ki, míg máshol megfordultak az erőviszonyok.

Debrecenben zökkenőmentesen folytatódhat a megkezdett munka

Mind a 23 választókörzetet megnyerte Debrecenben a Fidesz-KDNP, csupán néhány személyi változás történt egyes városrészek képviseletében. A kompenzációs listáról azonban látványosan kiszorult a baloldal. A Mándi László vezette Összefogás a Cívisvárosért mindössze három taggal jutott be a debreceni közgyűlésbe, miközben kiszorult Szabó Bence és Vaszkó Imre is. Erősödött a Civil Fórum Debrecen Egyesület, amely a jelenleg tartó ciklushoz képest ősztől megduplázza képviselői számát, négy fővel képviselteti magát Debrecen önkormányzatának közgyűlésében. Mindezek mellett pedig új pártként megjelent a Mi Hazánk, amelynek listájáról két képviselő kezdheti meg munkáját az új testület alakulóülésétől kezdődően.

A Gondola Zsolt Zoárd (jobbra) vezette Civil Fórum Debrecen Egyesület négy képviselője jutott be a debreceni közgyűlésbe

Forrás: Napló-archív

Visszavette a Fidesz Balmazújvárost és Püspökladányt

Ugyan Czeglédi Gyula (Fidesz-KDNP, Hajdúszoboszlói Gazdakör, MI Hajdúszoboszlóért Egyesület) és Kerekes László (Momentum) között csupán párszáz szavazat döntött előbbi, a jelenlegi polgármester javára, Hajdúszoboszló képviselő-testületében továbbra is meghatározó marad a Fidesz-KDNP. A kormánypárt összesen 7 képviselőt (+ a polgármestert) juttatott be az önkormányzat testületébe, míg a Mi Hazánk, a Momentum és a Hajrá Hajdúszoboszló Egyesület szervezetenként csak egyet. Mellettük Jónás Kálmán, mint a 8-as körzet független képviselője jutott még be.