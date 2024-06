A kampányidőszak egyik jellegzetes és jól látható eszközei a választási plakátok, falragaszok, melyek most Debrecen mellett az egész vármegyében valamint országosan is meghatározó szerepet töltöttek be, azonban meghatározott idő alatt el is kell őket távolítani.

A plakátokat annak kell eltávolítania, aki kihelyezte vagy akinek az érdekében kihelyezték

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A választási eljárásról szóló törvény értelmében – meghatározott kivételektől eltekintve – plakát korlátlanul elhelyezhető a kampányidőszak idején, azonban a választást követő 30 napon belül el kell őket távolítani.

Erre az köteles, aki elhelyezte vagy az, akinek az érdekében elhelyezték. Ez a határidő most július 9.