A szavazatok közel teljes feldolgozottságánál lépett színpadra a Fidesz-KDNP debreceni eredményváróján Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke. Beszédében köszönetét fejezte ki mind a segítők, aktivisták, mind a debreceniek felé. Elmondta, a Fidesz a rendszerváltás óta minden választást megnyert minden körzetben. S ez most sem volt másképp.

Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke

Forrás: Kiss Annamarie

– Másfél éve többezer feldühödött ember – akiknek fele nem is debreceni – hirdette, megbukik a Fidesz. Ilyen helyzetben derül ki, van-e kapitányunk. A jó kapitány pedig a legnagyobb viharok közepette is a kikötőbe kormányozza a hajót – mondta Kósa Lajos, majd a pódiumra hívta Papp Lászlót, aki hetedik önkormányzati választásán is sikeres lett, s háromból háromszor választották meg Debrecen városvezetőjének.

A világ szeme Debrecenen van

Egy olyan önkormányzati választáson vagyunk túl, amelynek utolsó egy évében rajtunk volt az ország és a világ szeme. A Fidesz-KDNP mind a 23 debreceni körzetben megőrizte és újból megszerezte a debreceniek bizalmát

– jelentette be Papp László. Kiemelte, Debrecen szempontjából a lehető legjobb eredmény született. Köszönetét fejezte ki a debrecenieknek, akik kimagasló arányban vettek részt a választáson. – Ez is bizonyítja, mennyire fontos számukra a város sorsa és jövője – tette hozzá.

Papp László: Debrecen ma sokkal erősebb, mint 5-10 éve

Forrás: Kiss Annamarie

– Debrecen ma sokkal erősebb, mint 5-10 éve, amely az elmúlt évek során az ország második legerősebb városa lett. De nem állunk meg itt, elsők szeretnénk lenni. Célunk, hogy Debrecen legyen Magyarország legerősebb, leggazdagabb, legsikeresebb városa. Ezen dolgozunk a következő öt évben – mondta Papp László.

Papp László beszélt arról is, a mostani győzelem nem jelenti azt, hogy az „akkumulátorügy” megoldódott. A mostani győzelem arról szól, hogy folytatják azt a munkát, amelynek eredményeként a debreceniek jólétben és biztonságban élhetnek.

Nincs kompromisszum a környezetvédelemben. A fejlődés általunk választott útja a város érdekeit szolgálja

– hangsúlyozta a polgármester.

Forrás: Kiss Annamarie

Széles Diána: erős együttműködés a debreceniekkel

– 25 éve vezetjük a várost, ami jól mutatja, milyen erős az együttműködésünk a debreceniekkel. Papp László ötezer szavazattal többet kapott, mint a legutóbbi választáson, ami azt jelenti: a debreceniek kiállnak a városvezető és a képviselőink mellett. Ez egy nagyfokú bizalom, amit a jövőben is szeretnénk meghálálni. Azért dolgozunk, hogy a debrecenieknek még jobb legyen. Hogy Debrecen stabil, fejlődő város legyen – emelte ki kérdésünkre Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.