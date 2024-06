Hajdúböszörményben szintén hárman indultak a polgármesteri székért, a jelenlegi polgármester, Kiss Attila (Fidesz-KDNP) kihívói Kiss Sándor (Független) és Göröghné Bocskai Éva (Böszörményi Harmadik Oldal Egyesület, röviden: BHO) voltak. A választópolgárok többsége végül utóbbit választotta a város vezetőjének, aki 6300 voksot kapott, míg kormánypárt jelöltje 5668-at. Kiss Sándorra 923-an szavaztak. Átalakul a képviselő-testület is. A BHO 7 tagja jutott be, míg a Fidesz-KDNP 6 tagot delegál. A Mi Hazánk és a Civilek a Lakóhelyért Egyesület 1-1 képviselővel kezdi meg a munkát ősztől.

Pár száz szavazaton múlott a polgármesterség Hajdúnánáson is. Az Összefogás Hajdúnánásért Egyesület polgármesterjelöltje, Bódi Judit 3944 szavazatot gyűjtött, a Fidesz-KDNP részéről induló, jelenlegi alpolgármester, Nagyné Legény Ildikó 3599 választópolgár voksát szerezte meg. Itt is jelentős változás lesz a képviselő-testületben, ugyanis megfordul a kormánypárt-ellenzék arány. Az Összefogás Hajdúnánásért Egyesület hét képviselőt ad az októberben alakuló testületnek, míg a Fidesz-KDNP ötöt. Szólláth Tibor kompenzációs listáról bejutva, mint önkormányzati képviselő folytathatja a munkát, míg Nagyné Legény Ildikó nem jutott be hajdúnánási testületbe.

Váltás történt Tiszagyulaházán is, a függetlenként induló, jelenlegi polgármestert előzte meg a szintén független Herbák József 168–144 arányban. A harmadik helyen a Mi Hazánk polgármesterjelöltje, Kovács Péter végzett.

Hajdúdorogon újabb öt évre kapott bizalmat a jelenlegi polgármester

Hajdúdorogon Horváth Zoltán (Fidesz-KDNP) folytathatja a munkát, 2066 szavazattal nyerte a választást. A város korábbi polgármestere, Csige Tamás (Esély Közösség) 1516 voksot, míg a két független induló, Pogácsás György 250 és Várföldi Sándor 99 szavazatot gyűjtött. A város képviselő-testületébe 7 kormánypárti és 1 független képviselő, valamint Csige Tamás jutott be.