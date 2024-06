Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai alapján értékelte az egyetemeket a Times Higher Education legújabb nemzetközi, tematikus rangsorában. A University Impact Ranking listán a Debreceni Egyetem a legjobb 400 intézmény közé került – tette közzé az unideb.hu.

Összesítésben a Debreceni Egyetem 301-400. helyet szerezte meg.

Forrás: unideb.hu

A neves brit rangsorkészítő Times Higher Education (THE) világrangsora mellett több tematikus listát is készít, melyek közül a University Impact Ranking eredményeit szerdán publikálta. A rangsorban az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai mentén, 17 kategóriában 112 ország 1963 felsőoktatási intézményének társadalmi és gazdasági szerepvállalását vizsgálta.

A Debreceni Egyetem több mint 15 helyet lépett előre

Az intézmény a legjobban az egyetemek gazdasági témájú kutatásait, valamint a gyakorlati képzéshez és a szakmai gyakorlati helyekhez való hozzáférést vizsgáló Fenntartható növekedés (Decent Work and Economic Growth) kategóriában szerepelt: a 101-200. helyről a 85. helyre lépett előre.

A szervezet 6 kategóriában minősítette a Debreceni Egyetemet, amely összesítésben a DE 301-400. helyet szerezte meg.

A legtöbbet a Minőségi oktatás (Quality Education) témakörében javított az intézmény, a most megjelent listán a 101-200. pozícióban szerepel a DE. A THE 2024-es összesített listáját a Western Sydney University vezeti, a második helyen a University of Manchester és a University of Tasmania, míg a negyedik az Aalborg University szerepel.

A brit rangsorkészítő listáján a hazai intézmények közül a Debreceni Egyetem mellett többek között a Szegedi Tudományegyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Széchenyi István Egyetem kapott helyet.