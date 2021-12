Korszerű képzési kínálat, gyakorlatorientált oktatás, biztos elhelyezkedés. A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara szociál-, óvoda- és gyógypedagógia, valamint csecsemő- és kisgyermeknevelő, továbbá romológia szakon várja a hallgatókat.



A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar (GYGYK) folyamatosan frissíti képzéseit annak érdekében, hogy a pedagógusok megfelelhessenek az újabb és újabb kihívásoknak.



– A GYGYK jelenlegi képzési kínálata a legkorszerűbb. Oktatóink megújult tanagyagot adnak át a hallgatóknak, ezáltal versenyképes tudást biztosítva számukra. Újragondoltuk az alapszakok rendszerét, egyebek mellett a fenntartható fejlődés elősegítését célzó modulok épültek be a képzésbe – reagálva a társadalmi, környezeti és gazdasági elvárásokra. Az óvodapedagógia szakon például új modulokat vezettünk be, amelyek a gyermekek digitális eszközhasználatának támogatását segítik. Jelenleg egy a kiemelkedő képességű gyermekek fejlesztésére fókuszáló szakirányú továbbképzés engedélyeztetésén dolgozunk valamint az óvodapedagógus képzésre épülő mesterképzést tervezünk beindítani – mondta el a hirek.unideb.hu-nak Gortka-Rákó Erzsébet, a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar dékánja.



A kar képzései közül továbbra is a gyógypedagógia szak és szakirányai a legnépszerűbbek.

Hatalmas sikert aratott tavaly a Kelet-Magyarországon egyedülálló állatasszisztált pedagógiai képzés beindítása. A tanulásban-, értelmileg akadályozottak pedagógiája, valamint a logopédia szakirány hiánypótló szakterületek, de sokan jelentkeznek óvodapedagógus alapszakra, valamint a szociálpedagógia mesterszakra is. Az idén fennállásának 50. évfordulóját ünneplő kar képzési kínálata kiemelten gyakorlatorientált, a hallgatók nagyon hamar szereznek szakmai tapasztalatot. – Kiváló gyakorlóhelyekkel rendelkezik a GYGYK. Hallgatóink az intézmény saját gyakorlóóvodája mellett a hajdúböszörményi Kincskereső Óvodában gyarapíthatják szakmai tudásukat. A magas színvonalú gyakorlati képzés biztosítása érdekében szoros a kapcsolatunk a régió köznevelési és felnőttképzési intézményeivel, a pedagógiai szakszolgálatokkal, továbbá a szociális ellátórendszer szereplőivel – fejtette ki Gortka- Rákó Erzsébet.



A Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar dékánja kiemelte: a gyógypedagógia szakhoz kapcsolódva az egyetem és Hajdúböszörmény egy egyedi rehabilitációs, fejlesztő központ létrehozását tervezi közösen, amely a képzés gyakorlati bázisa lehet a városi strandfürdő területén.



– A kar kiemelt figyelmet fordít arra, hogy megakadályozza a hallgatók lemorzsolódását, segíti a beilleszkedést, és támogatja a hátrányos helyzetből érkezőket. A felsőoktatásnak alkalmazkodnia kell a megváltozott körülményekhez. Az intézményben folyó hátránykompenzációs programban a diákok ösztöndíjat, mentori támogatást és tehetséggondozási lehetőséget kapnak – hangsúlyozta a dékán. Gortka- Rákó Erzsébet szerint a GYGYK-n a pedagógus szakma iránt érdeklődő fiatalok megtalálják a számításukat. – Sok fiatal látja a segítő szakmákban a kitűnő elhelyezkedési lehetőséget, és a társadalmi valamint gazdasági igény is nagy a gyógypedagógiai, illetve óvodapedagógusi, szociálpedagógiai képzettséggel rendelkező szakemberek iránt. Az itt végzett hallgatók a köznevelés, valamint a szociális szféra számtalan területén sikerrel érvényesülhetnek. A GYGYK hallgatóinak elhelyezkedése biztos. A szakmában jelenleg is zajlik a generációváltás, és ezért a diákok gyakran már a gyakorlatuk alatt munkát találnak. A gyógypedagógiai alapképzésben végzett hallgatóink szinte azonnal munkát kapnak, de biztos belépőt jelent a munkaerőpiacra a csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint az óvodapedagógusi képzés is – fejtette ki a dékán.