Kilencedik alkalommal szervezték meg a Tanyasi Karácsonyt idén. A Zrínyi Miklós Vadásztársaság kezdeményezésére a nagycserei és a halápi rászoruló családok kapnak magánfelajánlásokból összeállított karácsonyi csomagot. A Nagycserei Imaház udvarán péntek délelőtt megrendezett átadó ünnepségen 12 gépkocsi indult útnak, hogy eljuttassa a nehéz körülmények között élő családok számára a felajánlásokat.

Fotó: Molnár Péter

– A rászoruló családok az ünnepek, az ajándékozási láz közeledtével erősebben érzik, mennyivel szorultabb helyzetben vannak másoknál. Azt gondolom, ha nemcsak adománnyal, hanem ilyen mértékű odafigyeléssel találkoznak, az sokkal többet ér – mondta köszöntő beszédében Pósán László. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a közel egy évtizedes kezdeményezés évről-évre láthatóan gyarapszik, ami az adományozók időt, energiát és forrásokat nem kímélő erőfeszítéseinek köszönhető.

Türk László önkormányzati képviselő beszédében nemes cselekedetnek nevezte a közösség erőfeszítését. Szerinte felajánlások minden évben kézzel foghatóan növekvő mértéke és a belefektetett munka nemcsak a kisebb települések szempontjából példaértékű, hanem városi szinten is kimagasló.

– Azt szoktuk mondani, hogy nyakunkon a karácsony, holott a karácsonynak a szívünkben van a helye. Az adományozás pedig nem más, mint a törődés és a szeretet cselekvő változata – kezdte beszédét Both Tibor, a Tanyasi Karácsony szervezője. Hozzátette, ennek a példátlan összefogásnak köszönhetően több mint 5 millió forintnyi adományt sikerült összegyűjteniük. Így egy-egy család 40 ezer forint értékű csomagot kaphat.

Fotó: Molnár Péter

Both Tibor a Hajdú-bihari Naplónak elmondta, a Tanyasi Karácsony idén összesen 120 címen élő 306 rászorulóhoz juttatja el az ajándékokat. A csomagok egységesek, főként száraz élelmiszert, tisztítószereket, gyümölcsöt, melegételt, tűzifát, valamint 5 kiló friss húst tartalmaznak. Tizenöt nagyobb család fenyőfát is kap. A többgyermekes családanyák pedig 140 pár vadonatúj cipő közül is választhatnak. A szervező mélyen meghatónak tartja, hogy az adományokat nem egyszerűen támogatási összegből, hanem magánszemélyektől, cégek felajánlásaiból sikerült összeállítani. Elmondta, csak a vadásztársulat tagjai saját erőből 3 millió forinttal járultak hozzá ahhoz, hogy a szegény családoknak legyen mit az asztalra tenni az ünnepek alatt. A szervező rendkívül önzetlen dolognak tartja, hogy az adományozók a szervezési munkálatokban és az ajándékcsomagok kiszállításában is szerepet vállaltak.

Hajnal László