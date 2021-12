Sikeresen pályázott a Magyar falu programban (MFP) Váncsod települése is, ahol csaknem 100 millió forint értékben utat újítottak fel, edzőtermet építenek, rakodógépet szereztek be, és a főutca belvízelvezető rendszerét is rekonstruálják.



– Hamarosan, lakossági kérésre, egy konditermet adhatunk át a településen. Az egyik helyi egyesületünk 5 millió forint támogatást nyert a gépek beszerzésére. Ismereteim szerint legközelebb Berettyóújfaluban van ehhez hasonló lehetőség a környéken – mondta lapunk érdeklődésére Szalay Csaba polgármester. Szintén ebben a programban szerzett be az önkormányzat egy homlokrakodó gépet, amellyel a kommunális szolgáltatásaik hatékonyságát tudják növelni.

Forrás: önkormányzat



– Folyamatban van a Kossuth utca belvízelvezető rendszerének rekonstrukciója. Itt 200 méter hosszan történik meg a nyitott árkok felújítása – tájékoztatott a településvezető. – Még idén ősszel elkészült a Szik utca egy részének felújítása is. Célunk a teljes szakasz újraaszfaltozása – tette hozzá.



Szalay Csaba elmondta, egy Leader-pályázatnak köszönhetően a község játszótere is megújulhatott: tíz új játék­elemet telepítettek a régiek helyére.

Forrás: önkormányzat



– A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz forrásaiból szeretnénk leaszfaltozni a József Attila utcát, illetve a temető utcáját megújítani. Erre 50 millió forint értékben nyújtjuk be a támogatási kérelmünket – vezetett be a további tervekbe Váncsod polgármestere.

Bekecs Sándor