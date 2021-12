– A rendezvényünk díjmentes, Osváth Réka adománygyűjtéséhez egy gyűjtőládát helyezünk ki. Még ha egy minimális összeg gyűlik is össze, azzal is segíthetjük a felépülését. A futáshoz két kört alakítunk, lesz egy kisebb, hogy az óvodások is csatlakozhassanak, illetve lesz egy nagyobb azoknak a sportolóknak, akik csaknem két kilométert is bevállalnak – részletezte Pilcsuk László, a helyi ifjúsági önkormányzat polgármestere a Naplónak, hozzátéve, szerinte a Mikulás-ünnep az egyik legkedveltebb alkalom sokak számára, így bízik benne, hogy a rendezvényükhöz is szép számmal csatlakoznak majd.