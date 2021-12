Csak ez év első 11 hónapjában 71 milliárd forint agrártámogatásban részesültek a megyei gazdák.

A Vidékfejlesztési Program megyei forráskeretének felhasználását a megyei országgyűlési képviselők ismertették csütörtökön, a Megyeházán.

Tasó László, Hajdú-Bihar megye 3. választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt, nagyon fontos támogatások érkeztek az elmúlt időszakban, ez lehetőséget teremt arra, hogy a magyar vidék megmaradjon. – Történelmi hátrányt kell ledolgozni a magyar vidéknek, ebben Magyarország Kormánya feltétlenül partnerünk, és segít abban, hogy a kisebb üzemek is lehetőségekhez jussanak – szögezte le, utalván arra, hogy a térségben lévő tormatermelőknek igen nagy segítséget nyújtottak a pályázatok.

Tasó László sorra vette azokat a területeket, amelyek fejlesztését a Vidékfejlesztési Program lehetővé teszi. Ilyen volt az állattartó telepek korszerűsítésére kiírt pályázat, valamint a kertészetek és ültetvények támogatása is. Tudatta, az utóbbi több száz pályázatot jelentett a választókerületében.

– Azok a régi, használaton kívüli almáskertek tudtak megújulni, amelyekről sokan már lemondtak – húzta alá. Hangsúlyozta, a vidékfejlesztés egyik fontos eleme a külterületi utak megújítása, ez az egyik legnépszerűbb kiírás. A megyében 58 támogatás érkezett be, ebből 13 milliárd forint támogatást várnak, s több mint 4 milliárd forint már meg is érkezett. Arról is beszélt, a program keretében a helyi piacokat is fejlesztették számos településen. Kitért arra, fontos kiírás a mezőgazdaság digitalizációja, ez egy olyan népszerű tender, amelyre 232-en adták be pályázatukat, 17,6 milliárd forint értékben, 58-an már meg is kapták a támogatást rá, több mint 5 milliárd forint értékben.





A pályázati fejezetek megegyeznek a többi választókerületben is. A 4. választókerületben igen erős a mezőgazdasági vállalkozói réteg, a legnagyobb összegű pályázat az állattartó telepek fejlesztésére irányul, több mint 10 milliárd forint értékben

– tudatta Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője. Az ő körzetében 486 pályázatot adtak be 35 milliárd forint értékben. A helyi piacok fejlesztésének vonatkozásában a legtöbb – 10 darab – pályázat az ő választókörzetéből érkezett, 816 millió forint értékben. A külterületi utak esetében a beérkezett pályázatok közel fele ebből a térségből származik, ebben a kiírásban a 28 pályázat több mint 5 és fél milliárd forint összeget jelent.

A vidéki életforma fejlesztése és az agrárium stratégiai ágazattá való nyilvánítása azt a célt szolgálja, hogy a vidéki és a városi élet között nem minőségi, hanem stílusbeli különbség legyen. A választókerületben már jó néhány településen nem csökken, sőt valahol stagnál, valahol már növekszik is a lakosság létszáma. A falvak, kisebb városok népességmegtartó képessége ezen programok következtében egyre növekszik

– mondta.