A róla készült, Hűségben élve… című portréfilmet októberben mutatták be a közönségnek. A filmet a szintén hencidai születésű Kari Sándor készítette. Tóth Sándor elmondta, hogy régi kapcsolat fűzi az operatőrhöz, általános iskolában tanította is. A filmes a festőművész pedagógus több kiállításán megfordult, ott felvételeket készített, és már évek óta szeretett volna portréfilmet készíteni róla. A felkérést Tóth Sándor – bár családja támogatta az ötletet – többször elutasította, végül most készülhetett el.