A hajdúböszörményi Félegyházi Viktor tűzoltó 8 hónapja van a debreceni tűzoltóság állományában, öt hónapos kiképzés után 3 hónapja lát el szolgálatot. Habár még kevés a tapasztalata, azt már tudja, hogy jól választott, amikor az izgalmas munka mellett döntött, továbbá, hogy alapos szakmai felkészítést kapott és kollegiális légkörben tanulhatja el a beavatkozások fortélyait. A tűzoltók napja alkalmából kértük meg, hogy beszéljen munkájáról, amiben tűz, baleset, műszaki mentés egyaránt előfordul.

A tűzoltók napja alkalmából Félegyházi Viktor tűzoltó beszélt nekünk erről a hivatásról

Félegyházi Viktor tűzoltó nem erre a pályára készült

Mint érdeklődésünkre a 28 éves fiatalember elmondta, az eredeti szakmája fodrász, de nem alakult ki elegendő vendégköre, váltania kellett. Mivel az öccse a tűzoltóknál dolgozott, így jött az ötlet, hogy ő is megpróbálja. Elárulta, az is szempont volt, hogy a tűzoltóknak sok szabadidejük van: 24 órás szolgálatot 48 órás pihenő követ. Bár akkor úgy gondolta, e munka mellett alkalmanként a fodrász mesterséget űzi majd, máshogy alakult: Viktor futballbíróként is tevékenykedik, és az utóbbi időben inkább erre fordítódik sok ideje.

A testvérem beszélt nekem erről a hivatásról és vonzott, amit hallottam tőle, illetve amit a tűzoltók munkájáról általában tudni lehet: leginkább azt, hogy nem egy unalmas szakma. A jó munkabeosztás mellett vonzó, hogy a tűzoltók életeket mentenek, és a változatos tevékenység során nagyon sokfélét lehet megtapasztalni

– sorolta a Haonnak a fiatal lánglovag. – Persze, maga a tűzoltás nagyon izgalmas dolog, három hónap alatt volt részem benne. Egyszer halálos közúti balesetnél kellett segítenem. Bár adódnak nehéz helyzetek, mint például a halálos baleset, ezek hozzátartoznak a munkánkhoz – tette hozzá.

Félegyházi Viktor tűzoltó teljes védőruhában

Tűz, gáz, baleset: mindenre felkészítenek

Beszélt az öt hónapos kiképzésről, ami Budapesten zajlott, és tetszett Félegyházi Viktornak. Mint felidézte, részletesen megtanították a szakma alapjait, köztük a tűzoltás tudnivalóit, kezdve azzal, hogyan kell égő épületbe behatolni. Emellett a Hatvan-nagygombosi Gyakorló Bázisra jártak, ahol járműroncsokon gyakorolták, mit kell tenni műszaki mentésnél, hogyan menekítsék ki a sérülteket az autókból, illetve megtanulták az eszközök, a feszítő-vágó vagy a roncsolló használatát. Volt még gázkonténeres tréning, ahol éles helyzetet utánoztak, valóban égett a tűz, azt el kellett eloltaniuk, ehhez a taktikákat is elsajátították, hogyan kezeljék a gázrobbanással fenyegető helyzeteket.

Mindenre felkészítettek, legalábbis amennyire lehet, mert nyilván a való életben tanuljuk meg, amit tudnunk kell. Mert a gyakorlóbázison nyugodt körülmények közt vágtuk a roncsot, de ez nem adja vissza azt, amikor a valóságban balesetnél mentünk, ott van az autóban beszorulva egy ember súlyos sérüléssel, és sürget az idő, hogy mielőbb kiemelhessük

– mutatott rá.

Életeket mentenek

Meglepő módon azt mondta, a tűzesetek – e rövid tapasztalata alapján – nem félelmetesek.

Hiába megyünk be egy égő házba, megvan minden védőfelszerelésünk, szinte semmit sem érzünk a tűzből. Ami ilyenkor inkább ijesztő lehet, az a bezártság érzése: a rajtunk lévő védőruha és légzőkészülék szinte elszigetel, nem látunk a sötétben, füstben... Ez a szakma klausztrofóbiásoknak nem ajánlott!

– jegyezte meg. Úgy véli, egy dologra nem lehet felkészülni: arra, hogy ha baleset, tűz vagy valamilyen káreset a tűzoltó saját hozzátartozóját érinti.

Félegyházi Viktor természetesen nem szeretné, ha bárkinek is baja esne, de mint elárulta, kezdő tűzoltóként még várja, hogy riasztást kapjanak és menniük kelljen, inkább, mint hogy a laktanyában legyen. Szívesen veszi az új helyzetekkel járó kihívást és szüksége van az adrenalinra is, ami velejárója a munkának. – A legideálisabb lenne számomra, ha megmentenénk a bajba jutott embereket – mondta. Egyébként elég változóak a szolgálatok: van, hogy 24 óra alatt keveset kell vonulniuk, van, hogy háromszor-négyszer is riasztják őket.

Egy-egy eszköz súlya több kilogramm is lehet, már kézbe venni is munka

Minden helyzetben fel kell találniuk magukat

Kortársainak azt javasolja, akit vonz az izgalom, szereti az adrenalinlöketet, nem akar napi 8 órában szabvány munkaidőben dolgozni, és elég rátermettnek érzi magát, annak érdemes megpróbálnia ezt a hivatást, mert tűzoltónak lenni jó!

A rátermettséget úgy kell érteni, hogy ez, bizony, férfias szakma: aki otthon nem segített soha az apjának a műhelyben vagy a ház körül, az nem fog itt boldogulni, mert alap műszaki készségek szükségesek

– figyelmeztetett.

Azt is megtudtuk, hogy kreativitás is szükséges egy tűzoltónak. – Az egyes helyzetekben fel kell találni magunkat. Ha kimegyünk egy helyszínre, ott nincsenek sablonok. Például balesetet ért autónál meg kell oldani, hogy kivegyük a járműből a beszorult akkumulátort, ráadásul úgy, hogy kötelességük minimális károkozással beavatkozni. De itt, a laktanyában is kaptam már olyan feladatokat, amiknek az elvégzéséhez a találékonyságomra volt szükségem – idézte fel.

Végezetül elmondta, nagyon jó kollektívaként működik az a csoport, amelyikbe beosztották; kollégái befogadták őt, segítik, tanítják. Ezért aztán jól érzi magát a debreceni tűzoltóság állományában.