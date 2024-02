A Med Hotel tűzeset és az ebesi tragikus baleset – többek közt erről is részletesen beszélt, és emlékezett vissza Katona Mihály tűzoltó százados, szolgálatparancsnok a Haon podcastjében. Kiss Annamarie arra is kíváncsi volt a beszélgetés alatt, hogy miként indult a karrierje, és miért ezt a hivatást választotta, majd kitértek arra, milyen maradandó debreceni esetekre emlékszik vissza. Azonban az önkéntes tűzoltóság fontossága is szóba került, és a törökországi földrengés feladatairól és megélt helyzeteiről is vallott.