A Debreceni Járási Ügyészség magánlaksértés bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki az éjszakai órákban bottal rátámadt a szomszédaira – közölte a vármegyei főügyészség.

A vádirat szerint a vádlott és a sértett házaspár Nyíracsádon laknak, szomszédok. Közöttük már huzamosabb ideje megromlott a kapcsolat, mert a vádlottat zavarta, hogy a házaspár kutyája sokat ugat, és ezt többször is szóvá tette nekik.

Tavaly április 7-én éjszaka az állat folyamatosan és hangosan ugatott. Ezt megelégelve a vádlott magához vett egy nagy fakarót, és 23 óra 30 perc körül átment a szomszéd házához, ott hosszasan nyomta a csengőt, mire a sértett férfi kiment az udvarra. A kapuhoz közeledve felismerte az ott várakozó vádlottat.

A vádlott ekkor ingerülten bekiabált a sértettnek, hogy csináljon valamit a kutyával, különben agyonüti a kutyát is és őt is. Ezt követően a vádlott a kaput benyitva bement az udvarukra, miközben már kiérkezett a férfi felesége is és közösen felszólították a vádlottat arra, hogy hagyja el az ingatlanukat.

Ekkor a vádlott a bottal hadonászva tovább kiabált, és megfenyegette a sértett férfit, hogy agyonveri, majd elhagyta az udvart.

Az ügyben a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság nyomozott.

A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen magánlaksértés bűntette és zaklatás vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A büntetővégzés meghozatalát célzó vádiratban indítványozta, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottat intézkedésként hosszabb időre bocsássa próbára.