Nem ment be a munkahelyére, aggódtak érte

Egy másik környékbeli férfi jól ismerte az elhunytat, és habár nem találkoztak túl sűrűn, de mindig megállt egy pár szóra a háza előtt.

Úgy jellemeztea férfit, nem folytatott italozó életmódot, mint mondta, annyit ivott, mint bármelyik normális ember:

– Magának való volt, nem nagyon volt a környéke barátja. Bár errefelé nem is nagyon van lehetőség barátkozni. A családjával sem tartotta a kapcsolatot, a feleségével elváltak, a gyerekei is elkerültek, nem látogattál. Volt neki gondja, baja az élettel. Jelenleg az önkormányzatnál dolgozott, előtte a vasútnál szolgált, de onnan el kellett jönnie, az is törés volt a számára – mondta az ismerőse. Az idős férfi szerint emiatt is érezhette magányosnak magát.

Egy hónappal korábban bevett egy doboz vérnyomáscsökkentőt, úgy találtak rá. Azt mondják, most is ezért mentek ki hozzá, mert reggel nem ment be a munkahelyére, és aggódtak, hogy hasonló történt

– mondta. Hozzátette, tudomása szerint a kéményből visszaszivárgó füst okozhatta a halálát, azonban azt nem lehet tudni, mi történt pontosan.