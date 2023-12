Kíméletlenül zord időben teljesítették a feladatokat a HUNOR régi és új tagjai ezen a héten a hajdúszoboszlói romvárosban. A mentőszervezet újoncokat is befogadó gyakorlatán földrengést szimuláló körülmények között kellett megfelelnie a követelményeknek annak a tizennyolc új tagnak, akik pénteken esküvel is megerősítették elkötelezettségüket – közölte a vármegyei katasztrófavédelem honlapja. A gyakorlatról röviden a Haon is beszámolt már, itt.

A mostani összefoglaló szerint a sár és a hideg már a kitelepülés első napján, kedden megnehezítette a csapatok dolgát, a hét folyamán a hó és a jegesre fagyott terület újabb próbatételek elé állította az állományt. A harminchat órás gyakorlaton, nyolcórás váltásokban dolgozó alegységeknek sérülteket kellett felkutatniuk és kimenteniük több tonnás vasalt falak mögül, keskeny járatok mélyéről, vagy éppen az összeomlott emeletekről. A gyakorlat a sérülteket alakító vöröskeresztes önkéntesek munkája révén valóban valósághű és életszerű volt.

A csapatoknak teljes önellátására kellett berendezkedniük, ez azt jelentette, hogy nemcsak az élelmezésről és a tiszta és száraz ruháról kellett gondoskodniuk, hanem a szállást, tisztálkodást is helyben felállított sátrakban oldották meg.

A hatvanhat tapasztalt szakember között az újoncok mentorai is ott voltak, ők azok, akik éles helyzetben, a törökországi földrengés utáni mentési munkálatokban is bizonyítottak 2023 februárjában.

Az eskütétellel még nem ért véget a munka

Pénteken esküvel zárult az új tagok befogadása.

Megóvandó mindazt, mi szívünknek kedves, számunkra elképzelhetetlen, hogy visszautasítsuk ezen kihívást. Ezen szent cél érdekében fordulok ezúttal polgáraimhoz idehaza és népemhez a tenger túlpartján, akik ügyünket magukénak érzik. Kérem őket, hogy higgadtan, szilárdan és egységben álljanak a szükség idején

– VI. György brit király szavaival kezdte köszöntőjét dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok. Az országos polgári védelmi főfelügyelő elmondta, hogy az elvárások magasak, de ez az alkalom egy olyan mérföldkő a szervezet életében, amelyre méltán lesznek büszkék a későbbiekben. Mint ahogy arra is, hogy bárhol a világon megállják a helyüket, és ha a kilátástalan helyzetben lévőknek azt fogják mondani, hogy megérkeztek a magyar tűzoltók, és most már nem történhet semmi baj velük, akkor az hiteles és megnyugtató lesz a bajbajutottak számára.

Esküt tettek a HUNOR mentőszervezet tagjai

Forrás: katasztrófavédelem

Mindemellett a tábornok azt is hangsúlyozta, hogy az éles bevetésen szerzett tapasztalatokat fel kell dolgozni, azokat elemezni szükséges, és beépíteni a későbbi képzésekbe, gyakorlatokba. Ez történt most is, hiszen a HUNOR 2023-ban Törökországban, a földrengés után példaértékű helytállást tanúsított, ám a küldetésük ezzel nem ért véget.

A hidegben elcsigázott, de elhivatott csapatnak az eskü ünnepélyes pillanatai után még a sátorbontással járó feladatokat is el kellett végezniük, éppen úgy, mint Törökországban, hiszen a mentőszervezettel szemben támasztott elvárások között az is szerepel, hogy a természetes és az épített környezetnek sem szabad megsínylenie azt, hogy az állomány beavatkozott annak működésébe.

Az országos katasztrófavédelem Facebook-oldala szombaton videót is közölt az embert próbáló gyakorlatról.